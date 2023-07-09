Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Роберт Де Ниро пришел на похороны своего 19-летнего внука: фото arrow

Роберт Де Ниро пришел на похороны своего 19-летнего внука: фото

9 июля 2023 17:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Роберт Де Ниро пришел на похороны своего 19-летнего внука: фото
Актер Роберт Де Ниро. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудский актер Роберт Де Ниро посетил похороны сына своей старшей дочери Дрены. Парень ушел из жизни в 19 лет. Траурная церемония прошла в Нью-Йорке, на Манхеттене.

Об этом сообщает издание New York Post.

Читайте также:

Похороны на Манхеттене

79-летний Роберт Де Ниро приехал на похороны в черном внедорожнике. Почти всю траурную церемонию он обнимал 52-летнюю дочь Дрену, когда гроб с телом его внука выносили из похоронного бюро Фрэнка Э. Кэмпбелла в Верхнем Ист-Сайде.

Де Ниро, одетого в черный костюм, сопровождала охрана. Церемонию посетил и отец Леонардо, художник Карлос Родригес.

Похороны внука Роберта Де Ниро. Фото: Kevin C. Downs/New York Post
Похороны внука Роберта Де Ниро. Фото: Kevin C. Downs/New York Post
Похороны внука Роберта Де Ниро. Фото: Kevin C. Downs/New York Post

После короткого богослужения шестеро мужчин в черных костюмах и белых перчатках вынесли гроб через входную дверь и положили его в катафалк.

Де Ниро стоял возле Дрены, обняв ее рукой. Затем он присоединился к родственникам в одном из внедорожников и уехал. Семья простилась с Леонардо на кладбище в Валгалле, штат Нью-Йорк, где похоронен отец Роберта Де Ниро.

Смерть подростка рассматривается как возможная передозировка. Источники в полиции сообщили, что бездыханное тело Леонардо Де Ниро Родригеса было найдено в квартире в нижней части Манхеттена с белым порошкообразным веществом и принадлежностями для употребления наркотиков.

Роберт Де Ниро с дочерью и умершим внуком. Фото: New York Post

Напомним, ранее мы писали, что была обнародована причина смерти актера Адама Ричи, которого называли "младшим братом Америки". Также мы рассказывали, что отец Роберт Де Ниро показал фото одномесячной дочери и назвал ее имя.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз