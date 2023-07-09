Роберт Де Ниро пришел на похороны своего 19-летнего внука: фото

Актер Роберт Де Ниро. Фото: Google

Голливудский актер Роберт Де Ниро посетил похороны сына своей старшей дочери Дрены. Парень ушел из жизни в 19 лет. Траурная церемония прошла в Нью-Йорке, на Манхеттене.

Об этом сообщает издание New York Post.

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Похороны на Манхеттене

79-летний Роберт Де Ниро приехал на похороны в черном внедорожнике. Почти всю траурную церемонию он обнимал 52-летнюю дочь Дрену, когда гроб с телом его внука выносили из похоронного бюро Фрэнка Э. Кэмпбелла в Верхнем Ист-Сайде.

Де Ниро, одетого в черный костюм, сопровождала охрана. Церемонию посетил и отец Леонардо, художник Карлос Родригес.

Похороны внука Роберта Де Ниро. Фото: Kevin C. Downs/New York Post

Похороны внука Роберта Де Ниро. Фото: Kevin C. Downs/New York Post

Похороны внука Роберта Де Ниро. Фото: Kevin C. Downs/New York Post

После короткого богослужения шестеро мужчин в черных костюмах и белых перчатках вынесли гроб через входную дверь и положили его в катафалк.

Де Ниро стоял возле Дрены, обняв ее рукой. Затем он присоединился к родственникам в одном из внедорожников и уехал. Семья простилась с Леонардо на кладбище в Валгалле, штат Нью-Йорк, где похоронен отец Роберта Де Ниро.

Смерть подростка рассматривается как возможная передозировка. Источники в полиции сообщили, что бездыханное тело Леонардо Де Ниро Родригеса было найдено в квартире в нижней части Манхеттена с белым порошкообразным веществом и принадлежностями для употребления наркотиков.

Роберт Де Ниро с дочерью и умершим внуком. Фото: New York Post

Напомним, ранее мы писали, что была обнародована причина смерти актера Адама Ричи, которого называли "младшим братом Америки". Также мы рассказывали, что отец Роберт Де Ниро показал фото одномесячной дочери и назвал ее имя.