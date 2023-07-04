Роберт Де Ніро вперше прокоментував смерть свого онука

Актор Роберт Де Ніро. Фото: Reuters

79-річний актор Роберт Де Ніро переживає трагедію у родині. Помер один із його онуків, 18-річний Леонардо.

Про це пише видання Daily Mail.

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Непоправна втрата

Онука Де Ніро знайшли мертвим поряд з тарілкою з білою субстанцією. Зірковий актор вперше прокоментував трагедію.

"Я дуже засмучений втратою свого любимого онука Лео. Ми неймовірно вдячні за співчуття кожному. Просимо поважати нашу приватність та дати можливість оплакати втрату Лео", — йдеться у заяві актора.

Тіло підлітка знайшли у квартирі вартістю мільйон доларів на Вол Стріт. Поліція не виявила ознак травм. Хлопця знайшов друг, який про нього кілька днів не чув і прийшов перевірити, чи все добре.

Консьєрж розповів, що хлопець винаймав квартиру менше року за 4 тисячі доларів на місяць. Він пригадує Лео, як привітного та спокійного. Де Ніро ніколи не бачили у помешканні.

Мати покійного народилась в першому шлюбі Роберта Де Ніро з акторкою Даян Ебботт. В першому шлюбі, окрім Дрени, у Роберта та Даян народився син Рафаель. У другому, зі світською левицею Грейс Хайтауер, з'явились ще один син та донька. Також актор є батьком синів-близнюків, Джуліана та Аарона Кендріка, від колишньої коханої Тукі Сміт.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро показав фото одномісячної доньки та назвав її ім'я.