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Роберт Де Ниро впервые прокомментировал смерть своего внука

4 июля 2023 16:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Роберт Де Ниро впервые прокомментировал смерть своего внука
Актер Роберт Де Ниро. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

79-летний актер Роберт Де Ниро переживает трагедию в семье. Умер один из его внуков, 18-летний Леонардо.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Непоправимая потеря

Внука Де Ниро обнаружили мертвым рядом с тарелкой с белой субстанцией. Звездный актер впервые прокомментировал трагедию.

"Я очень расстроен потерей своего любимого внука Лео. Мы невероятно благодарны за соболезнования каждому. Просим уважать нашу приватность и дать возможность оплакать потерю Лео", — говорится в заявлении актера.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drena (@drenadeniro)

Тело подростка нашли в квартире стоимостью миллион долларов на Уолл Стрит. Полиция не обноружила признаков травмы. Парня нашел друг, который о нем несколько дней не слышал и пришел проверить, все ли хорошо.

Консьерж рассказал, что парень снимал квартиру менее года за 4 тысячи долларов в месяц. Он вспоминает Лео как приветливого и спокойного. Де Ниро никогда не видели в доме.

Мать покойного родилась в первом браке Роберта Де Ниро с актрисой Дайан Эбботт. В первом браке, кроме Дрены, у Роберта и Даян родился сын Рафаэль. Во втором, со светской львицей Грейс Хайтауэр, появились еще один сын и дочь. Также актер является отцом сыновей-близнецов, Джулиана и Аарона Кендрика, от бывшей возлюбленной Туки Смит.

Напомним, Роберт Де Ниро показал фото одномесячной дочери и назвал ее имя.

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