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Розкішна Сальма Гайєк у яскравому купальнику відпочила біля океану

28 серпня 2023 18:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Розкішна Сальма Гайєк у яскравому купальнику відпочила біля океану
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Сальма Гайєк вирушила на відпочинок на океанське узбережжя. Зірка не упустила можливості показати підписникам свій яскравий образ.

Фото Гайєк опублікувала у своєму Instagram.

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Акторка на пляжі вбралася у яскравий бірюзовий купальник. 56-річна зірка показала підтягнуте тіло та пишний бюст, позуючи у блакитній воді.

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Час від часу ваше волосся вирішує "співпрацювати", коли ви цього найменше очікуєте або коли вам це найменше потрібно", — прокоментувала акторка.

Зірка часто ділиться з фоловерами відвертими фото, за її словами, саме вони набирають найбільше лайків.

Сальма сказала, що не вдається до процедур краси, таких як ботокс або інші ін'єкції. Актриса зізналася, що розробила власну медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, та сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.

Нагадаємо, Сальма Гайєк поділилася лайфхаком, як приховати сивину.

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