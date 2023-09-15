"Делаю это каждый день": Сальма Гайек раскрыла секрет своей стройной талии

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Сальма Хайек убеждает, что она остается стройной не с помощью изнурительных физических упражнений. Секрет в духовной работе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Не чувствуешь времени

Хайек ежедневно занимается медитациями — практиками, которые сосредотачиваются на определенном объекте, мнении или деятельности, чтобы тренировать внимание для стабильного состояния.

"Я действительно верю, что это так. Люди говорят, что это тренировка. Я думаю, что это медитация. Вы должны найти свой путь. Для меня заниматься спортом тяжело. Действительно, очень тяжело быть дисциплинтрованной. Но медитацией может быть прогулка в парке", — рассказала актриса.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Сальма уже отрицала, что когда-нибудь использовала ботокс. Она утверждала, что могла медитировать "часами" после того, как разработала собственную технику, "потому что ты не чувствуешь времени и это очень весело", рассказала звезда.

Однако она призналась, что пользовалась радиочастотными и микрочастотными аппаратами, которые, по ее мнению, помогают подтянуть ее кожу и предотвращают появление значительных морщин.

Она также рассказала о необычном ингредиенте, который сохраняет ее молодость.

"Я использую ингредиент, который есть в Мексике для пострадавших от ожогов, потому что он полностью регенерирует кожу, и никто в Штатах не использует этот ингредиент, кроме нас. Вот почему у меня нет ни ботокса, ни пилингов", — сказала актриса.

Актриса Сальма Хайек с супругом. Фото: Reuters

У Сальмы есть 15-летняя дочь Валентина Пино от мужа Франсуа-Анри Пино.

Пино является главой и генеральным директором люксовой корпорации Kering, которой принадлежат модные бренды Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen, Puma и Yves Saint Laurent и другие.

О помолвке они объявили еще в 2007 году.

Позже пара поженилась на День Святого Валентина 2009 года в Париже.

Хайек также является мачехой троих детей от предыдущих отношений мужа: сына Франсуа и дочери Матильды от предыдущего брака с Дороти Леппер и сына Огюстена Джеймса Евангелисты от отношений с супермоделью Линдой Евангелистой.

Напомним, одна из самых желанных женщин мира снялась в откровенной рекламе ювелирных украшений.

Ранее роскошная Сальма Хайек в ярком купальнике отдохнула у океана.