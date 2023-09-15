"Делаю это каждый день": Сальма Гайек раскрыла секрет своей стройной талии

"Делаю это каждый день": Сальма Хайек раскрыла секрет своей стройной талии
Сальма Хайек убеждает, что она остается стройной не с помощью изнурительных физических упражнений. Секрет в духовной работе.
Об этом пишет Daily Mail.
Не чувствуешь времени
Хайек ежедневно занимается медитациями — практиками, которые сосредотачиваются на определенном объекте, мнении или деятельности, чтобы тренировать внимание для стабильного состояния.
"Я действительно верю, что это так. Люди говорят, что это тренировка. Я думаю, что это медитация. Вы должны найти свой путь. Для меня заниматься спортом тяжело. Действительно, очень тяжело быть дисциплинтрованной. Но медитацией может быть прогулка в парке", — рассказала актриса.
Сальма уже отрицала, что когда-нибудь использовала ботокс. Она утверждала, что могла медитировать "часами" после того, как разработала собственную технику, "потому что ты не чувствуешь времени и это очень весело", рассказала звезда.
Однако она призналась, что пользовалась радиочастотными и микрочастотными аппаратами, которые, по ее мнению, помогают подтянуть ее кожу и предотвращают появление значительных морщин.
Она также рассказала о необычном ингредиенте, который сохраняет ее молодость.
"Я использую ингредиент, который есть в Мексике для пострадавших от ожогов, потому что он полностью регенерирует кожу, и никто в Штатах не использует этот ингредиент, кроме нас. Вот почему у меня нет ни ботокса, ни пилингов", — сказала актриса.
У Сальмы есть 15-летняя дочь Валентина Пино от мужа Франсуа-Анри Пино.
Пино является главой и генеральным директором люксовой корпорации Kering, которой принадлежат модные бренды Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen, Puma и Yves Saint Laurent и другие.
О помолвке они объявили еще в 2007 году.
Позже пара поженилась на День Святого Валентина 2009 года в Париже.
Хайек также является мачехой троих детей от предыдущих отношений мужа: сына Франсуа и дочери Матильды от предыдущего брака с Дороти Леппер и сына Огюстена Джеймса Евангелисты от отношений с супермоделью Линдой Евангелистой.
Напомним, одна из самых желанных женщин мира снялась в откровенной рекламе ювелирных украшений.
Ранее роскошная Сальма Хайек в ярком купальнике отдохнула у океана.