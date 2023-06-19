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Семья больного Брюса Уиллиса восхитила снимками бесценных моментов с ним

19 июня 2023 13:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Семья Брюса Уиллиса восхищала снимками бесценных моментов с ним
Актер Брюс Уиллис с дочерью Румер и внучкой. Фото: instagram.com/rumerwillis/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Семья больного деменцией актера Брюса Уиллиса не упускает ни одной возможности провести с ним свободную минуту. В честь Дня отца семья актера показала, как проводит с ним время.

Фото с ним дочери и жена поделились в своем Instagram.

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Лучший отец

Брюс Уиллис в марте этого года объявил о завершении карьеры из-за диагностированной деменции. Семья актера его поддержала, даже бывшая жена Дэми Мур переехала к нему, чтобы заботиться.

 

Скаут Уиллис с Брюсом Уиллисом. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

 

Скаут Уиллис с Брюсом Уиллисом. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Дочь актера Скаут по случаю Дня отца поделилась нежным фото с ним.

"Я счастлива познать ту нежность, которую мне подарил этот мужчина, глубокое восхищение, уважение, которые он имеет к своей семье. Мне повезло, что этот невероятный мужчина — мой отец. Думаю обо всех, кому сегодня непросто, люблю вас сильно. Какому большому терпению и сопереживанию мы учимся, проходя самые тяжелые периоды нашей жизни", — подписала фотографию девушка.

 

Брюс Уиллис с новорожденной внучкой. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Другая дочь актера, Румер, поделилась фото, на котором Брюс Уиллис держит свою внучку.

"Смотрю, как мой отец держит мою дочь сегодня, этот момент я буду ценить всю оставшуюся мою жизнь. Его нежность и любовь к ней так чиста и прекрасна. Папа, я счастлива, что ты в нашей жизни. Спасибо, что ты самый безумный и любящий отец, о котором может только мечтать девочка", — подписала фотографию Румер.

 

Брюс Уиллис с младшей дочерью. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Жена актера Эмма Хэмминг тоже опубликовала фото с мужем и их дочерью.

"Я еще раз убеждаюсь, насколько ценю Брюса, смотрю, каким прекрасным отцом он является для наших детей. Его любовь, доброта, сила, терпение, щедрость. Счастливого Дня отца лучшему папе, который навсегда останется подарком судьбы для нашей семьи", — подписала фотографию Эмма Хэмминг.

 

Брюс Уиллис с дочерьми от Деми Мур. Фото: nstagram.com/demimoore/

Бывшая жена Уиллиса, актриса Деми Мур, поделась фотографией с их с Брюсом дочками.

"Навсегда благодарна за то, что ты подарил мне этих трех прекрасных девочек. Мы любим тебя", — подписала снимок Мур.

Ранее дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Таллула поделилась подробностями своей борьбы с тяжелой болезнью. Девушка страдала психическими расстройствами.

Жена больного деменцией актера Брюса Уиллиса Эмма Хэминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.

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