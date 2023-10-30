Семья Мэтью Перри впервые прокомментировала его смерть
Семья Мэтью Перри заявила о "трагической" смерти актера. Звезда "Друзей" ушел из жизни в субботу в возрасте 54 лет.
Об этом пишет Daily Mail.
Комментарий семьи Перри
Представитель правоохранительных органов сообщил, что в роскошном доме Перри, следователи обнаружили отпускаемые по рецепту антидепрессанты и таблетки от тревоги, но не было найдено никаких запрещенных наркотиков.
В коротком заявлении семья знаменитости сказала: "У нас разбито сердце из-за трагической потери нашего любимого сына и брата. Мэтью принес столько радости мира, и как актер, и как друг. Вы все так много значили для него, и мы ценим огромное проявление любви".
Семья Перри состояла из его матери, отца, двух отчимов, пятерых сводных братьев и сестер
Перри был найден мертвым в своей гидромассажной ванне в субботу. Назначено вскрытие.
Считается, что Перри утонул через несколько часов после игры в пикбол, и на отредактированной записи аудио сообщения в скорую можно услышать, как мужчина говорит "спасайте" и "тонет".
Актер, известный по роли Чендлера Бинга в "Друзьях", также имел отпускаемые по рецепту лекарства от ХОБЛ.
ХОБЛ — это хроническое обструктивное заболевание легких, причем лекарство, найденное дома Перри, обычно используется для людей с эмфиземой или хроническим бронхитом.
Перри был курильщиком и также боролся с зависимостью от алкоголя и опиатов, но утверждал, что был чист.
Напомним, в сети показали видео бассейна, в котором нашли мертвого Мэтью Перри.
Также мы публиковали ТОП-10 самых смешных моментов из "Друзей" с Чендлером Бингом.
Читайте Новини.LIVE!