Семья украинки, которую застрелил Алек Болдуин, снова подает на актера в суд: заявление адвоката

Голливудский актер Алек Болдуин. Фото: Wikimedia Commons

На днях с американского актера Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве украинки. Прокуратура штата Нью-Мексико обвиняла актера в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, погибшей во время съемок фильма "Ржавчина". Также на актера подали иски члены съемочной группы и семья Галины, живущая в Украине.

После снятия обвинения, родственники Хатчинс подают повторный иск в суд против голливудской звезды, сообщает издание BBC.

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Подробности скандала

Глория Оллред, адвокат, представляющая интересы матери Хатчинс, Ольги Соловей, ее отца Анатолия Андросовича и сестры Светланы Земко, заявила, что ее клиенты сохраняют надежду, несмотря на решение прокуратуры снять уголовные обвинения. Она заявила, что актер "не может избежать ответственности" за смерть Галины. Алек Болдуин уже достиг соглашения с вдовцом погибшего оператора и ее 10-летним сыном.

"Мистер Болдуин может делать вид, что он не несет ответственности за то, что нажал на курок и выбросил боевую пулю, которая оборвала жизнь Галины. Он может сбежать в Монтану и делать вид, что он просто актер в фильме о диком западе, но в реальной жизни он не может уйти от того факта, что он играл главную роль в трагедии, которая имела последствия в реальной жизни", — говорится в заявлении семейного адвоката.

Чествование памяти Галины Хатчинс возле зала суда. Фото: REUTERS/KEVIN MOHATT

Что требует семья

Еще 9 февраля Глория Оллред созвала пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, чтобы объявить о новом иске против компании Baldwin and Rust Productions от имени матери, отца и сестры Хатчинс, проживающих в Украине.

Иск требует возмещения ущерба для членов семьи, которые возлагались на финансовую помощь Хатчинс и, наконец, на безопасный путь в США из Украины, в которой идет полномасштабная война. Но из-за гибели Галины семья осталась без финансовой поддержки дочери.

Как погибла Галина Хатчинс

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должен был стрелять из пистолета, он случайно попал в оператор Галину Хатчинс.

42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остался муж и несовершеннолетний сын.

Напомним, ранее мы писали, что папарацци сняли 65-летнего Болдуина, сняли в момент прощания с женой Хиларией и маленькой дочерью возле их апартаментов в Нью-Йорке. Алек вместе с командой поехали в аэропорт и улетели в штат Монтана (на севере страны), чтобы продолжить работу над фильмом "Ржавчина" после полуторагодичного перерыва.

Также мы рассказывали, что продюсеры Wellboy озвучили безумную сумму, которую им должен певец за расторжение контракта.