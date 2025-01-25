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Роднянський підтримав номінованого на "Оскар" росіянина Борисова

25 січня 2025 14:45
Марія Покровська - Редактор
Олександр Роднянський нарвався на хейт через підтримку росіянина Борисова - фото
Олександр Роднянський. Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky
Марія Покровська - Редактор

Український кіно і телепродюсер Олександр Роднянський прокоментував список цьогорічних номінантів на премію "Оскар-2025". Зокрема, висловив свою неочікувану думку про те, що серед претендентів на статуетку опинився росіянин Юрій Борисов.

Допис продюсер опублікував у Instagram

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Росіянин отримав номінацію як "Кращий актор другого плану" за роль у фільмі "Анора". Неочікувано Роднянський зрадів такому повороту подій та назвав це "ляпасом пропаганді", а Борисова — "талановитим актором".

"Це видатне досягнення талановитого актора. Але написати я хочу про те, як укотре ганебно обробилася російська пропаганда. Усі останні роки російські змі обговорювали горезвісну західну "русофобію" і "скасування великої російської культури". Пропагандисти лякали росіян перспективами зіткнутися з неприкритою ненавистю своїх західних колег, небажанням співпрацювати з ними. І ось — ляпас пропаганді. Російський актор, та ще й не з-поміж, як їх називають, "тих, хто виїхав" або "хороших росіян", отримує головні світові кінонагороди. А номінація на "Оскар" — це величезна нагорода", — написав Роднянський.

Окрім того, стрічка про стосунки російського олігарха із секс-працівницею теж припала до душі українського кінопродюсера.  

"Талант за себе каже. Не можу зізнатися у великій любові до цієї картини, але роль Борисова хороша", — додав Роднянський.

Однак українці думки продюсера не розділили. Коментарі під публікацією "вибухнули" через критику в бік Роднянського, який під час повномасштабної війни вихваляє росіян.

"Олександре, а ви також вважаєте, що "культура вне политики?" Чи що це за такий дружній допис до актора з країни-агресора, та ще й не з переліку "хороших"?".

"Якось гидко читати цей ваш допис. Мені здається, ви трошки відірвались від реальності".

"Ви справді раді? Для вас це "подія"? Не "той, хто виїхав", і не "хороший росіянин" номінований на "Оскара". Кінематограф поза політикою?".

Українці захейтили Роднянського за підтримку Борисова
Українці відреагували на допис Роднянського. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі емоційно відреагувала на відсутність номінації на "Оскар-2025". Також Памела Андерсон прокоментувала те, що не потрапила до претендентів на премію.

Оскар кіно премія нагорода Олександр Роднянський

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