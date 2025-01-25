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Роднянский поддержал номинированного на Оскар россиянина Борисова

25 января 2025 14:45
Мария Покровская - Редактор
Александр Роднянский нарвался на хейт из-за поддержки россиянина Борисова - фото
Александр Роднянский. Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky
Мария Покровская - Редактор

Украинский кино и телепродюсер Александр Роднянский прокомментировал список нынешних номинантов на премию "Оскар-2025". В частности, высказал свое неожиданное мнение о том, что среди претендентов на статуэтку оказался россиянин Юрий Борисов.

Пост продюсер опубликовал в Instagram.

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Россиянин получил номинацию как "Лучший актер второго плана" за  роль в фильме "Анора". Неожиданно Роднянский обрадовался такому повороту событий и назвал это "пощечиной пропаганде", а Борисова — "талантливым актером".

"Это выдающееся достижение талантливого актера. Но написать я хочу о том, как в очередной раз позорно обделалась российская пропаганда. Все последние годы российские сми обсуждали пресловутую западную "русофобию" и "отмену великой русской культуры". Пропагандисты пугали россиян перспективами столкнуться с неприкрытой ненавистью своих западных коллег, нежеланием сотрудничать с ними. И вот — пощечина пропаганде. Российский актер, да еще и не из числа, как их называют, "уехавших" или "хороших русских", получает главные мировые кинонаграды. А номинация на "Оскар" — это огромная награда", — написал Роднянский.

 

Кроме того, лента об отношениях российского олигарха с секс-работницей тоже пришлась по душе украинскому кинопродюсеру.  

"Талант за себя говорит. Не могу признаться в большой любви к этой картине, но роль Борисова хорошая", — добавил Роднянский.

Однако украинцы мнения продюсера не разделили. Комментарии под публикацией "взорвались" из-за критики в сторону Роднянского, который во время полномасштабной войны восхваляет россиян.

"Александр, а вы также считаете, что "культура вне политики?" Или что это за такое дружеское сообщение к актеру из страны-агрессора, да еще и не из перечня "хороших"?".

"Как-то противно читать это ваше сообщение. Мне кажется вы немножко оторвались от реальности".

"Вы действительно рады? Для вас это "событие"? Не "тот, кто уехал", и не "хороший русский" номинирован на "Оскар". Кинематограф вне политики?".

Украинцы захейтили Роднянского за поддержку Борисова
Украинцы отреагировали на пост Роднянского. Фото: скриншот

Напомним, ранее Анджелина Джоли эмоционально отреагировала на отсутствие номинации на "Оскар-2025". Также Памела Андерсон прокомментировала то, что не попала в число претендентов на премию.

Оскар кино премия награда Александр Роднянский

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