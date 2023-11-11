Роки хімічного впливу — Кім Кардаш'ян шокувала справжнім виглядом свого волосся

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Схоже, що роки хімічної та термічної обробки вплинули на волосся Кім Кардаш’ян, залишивши його тонким. Шанувальники зірки реаліті-шоу були шоковані її появою в трейлері нової серії "Сімейства Кардаш’ян".

Про це пише Daily Mail.

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Справжнє волосся Кім Кардаш’ян

43-річна Кім Кардаш’ян показала своє натуральне волосся під час сцени в тренажерному залі. Зірка продемонструвала короткі, ламкі на вигляд пасма. Це не перший випадок, коли ікона соціальних мереж дає шанувальникам можливість побачити своє справжнє волосся.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Hulu

У серпні Кім була сфотографована біля приватного літака в Лос-Анджелесі. Вона не мала густого волосся, яким зазвичай хизується на червоних доріжках. Натомість у неї був зав’язаний пучок тонкого волоссям.

Експерти розповіли про ймовірні причини того, чому природне волосся Кім виглядає так.

Пошкодження волосся неминуче, коли шкіра голови піддається екстремальним процедурам, незалежно від того, наскільки талановитим є стиліст, хоча найбільш кваліфіковані серед них зазвичай краще оцінюють, наскільки волосся може витримати.

"Коли ви знімаєте нарощене, це не тільки повернення до того, яким було ваше волосся раніше, ви часто залишаєтеся з гіршим волоссям", — говорить експерт.

Нарощене волосся створює навантаження на волосяні фолікули, які є корінням волосся. Згодом волосся в фолікулі випадає, стан називається тракційною алопецією.

Ознаки тракційної алопеції включають витончення або облисіння навколо чола та скронь, але це можна змінити, якщо розпочати лікування на ранній стадії, уникаючи тугих зачісок, які створюють напругу на шкірі голови.

Перука також може пошкодити шкіру голови, блокуючи волосяні фолікули та спричиняючи накопичення бактерій.

Занадто тугі перуки можуть спричинити випадання та ламкість волосся по периметру голови.

Освітлення волосся не краще.

Під час відбілювання використовуються сильні хімікати, щоб позбавити волосся меланіну, природного пігменту, який визначає колір волосся. Освітлення також шкодить цілісності та структурі волосся, залишаючи його сухим і ламким.

"Будь-яка стійка хімічна обробка, будь то мелірування чи відбілювання, завдає шкоди волоссю, ступінь якої дуже залежить від того, наскільки велика зміна. Отже, якби ви були брюнеткою або шатенкою і змінили колір на білявку, це було б більш шкідливо, ніж якби ви були природною білявкою та ще більше висвітлили волосся", — говорить експерт.

Кім Кардаш’ян від природи брюнетка, у травні минулого року пофарбувала волосся у платиновий блонд, щоб повністю нагадувати Мерилін Монро на Met Gala.

Вона фарбувала волосся, щоб стати схожою на зірку кіно 14 годин поспіль.

Здорове волосся вкрите кутикулами, які лежать рівно, як черепиця на даху. Але коли кутикула волосся піддається відбілюванню, це полегшує проникнення токсині. Тому волосся схильне до сплутування та ламкості.

"Зовнішній шар волосся залишається слабшим, але внутрішня частина волосся також може бути пошкоджена. Якщо ви надмірно знебарвите волосся, настане момент, коли ваше волосся просто не витримає цього, і воно зламається", — говорить експерт.

Використання тепла, наприклад плойки, на сухому волоссі також позбавляє волосся залишків вологи, через що пасма стають сухими та неслухняними.

Експерт наголосила на важливості знати, скільки хімічного чи теплового впливу може витримати волосся.

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