Годы химического воздействия — Ким Кардашьян шокировала настоящим видом своих волос

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Похоже, что годы химической и термической обработки повлияли на волосы Ким Кардашьян, оставив его тонкими. Поклонники звезды реалити-шоу были шокированы ее появлением в трейлере новой серии "Семейства Кардашьян".

Об этом пишет Daily Mail.

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Настоящие волосы Ким Кардашьян

43-летняя Ким Кардашьян показала свои натуральные волосы во время сцены в тренажерном зале. Звезда продемонстрировала короткие, ломкие на вид пряди. Это не первый случай, когда икона социальных сетей дает поклонникам возможность увидеть свои настоящие волосы.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: SplashNews.com

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Hulu

В августе Ким была сфотографирована у частного самолета в Лос-Анджелесе. У нее не было густых волос, которыми обычно хвастает на красных дорожках. Зато у нее был скромный пучок тонких волос.

Эксперты рассказали о возможных причинах того, почему естественные волосы Ким выглядят так.

Повреждение волос неизбежно, когда кожа головы подвергается экстремальным процедурам, независимо от того, насколько талантлив стилист, хотя наиболее квалифицированные среди них обычно лучше оценивают, насколько волосы могут выдержать.

"Когда вы снимаете наращенное, это не только возвращение к тому, какими были ваши волосы раньше, вы часто остаетесь с волосами в более плохом состоянии", — говорит эксперт.

Наращенные волосы создают нагрузку на волосяные фолликулы, являющиеся корнями волос. Впоследствии волосы в фолликуле выпадают, состояние называется тракционной алопецией.

Признаки тракционной алопеции включают в себя истончение или облысение вокруг лба и висков, но это можно изменить, если начать лечение на ранней стадии, избегая тугих причесок, которые создают напряжение на коже головы.

Парики также могут повредить кожу головы, блокируя волосяные фолликулы и вызывая накопление бактерий.

Слишком тугие парики могут вызвать выпадение и ломкость волос по периметру головы.

Осветление волос не лучше.

При отбеливании используются сильные химикаты, чтобы лишить волосы меланина, природного пигмента, определяющего цвет волос. Освещение также вредит целостности и структуре волос, оставляя их сухими и ломкими.

"Любая стойкая химическая обработка, будь то мелирование или отбеливание, наносит вред волосам, степень которого очень зависит от того, насколько велика перемена. Итак, будь вы брюнеткой или шатенкой и изменили цвет на блондинку, это было бы вреднее, чем если бы вы были природной блондинкой и еще больше осветили волосы", — говорит эксперт.

Ким Кардашьян является от природы брюнеткой и в мае прошлого года покрасила волосы в платиновый блонд, чтобы полностью походить на Мэрилин Монро на Met Gala.

Она окрашивала волосы, чтобы стать похожей на звезду кино 14 часов подряд.

Здоровые волосы покрыты кутикулами, лежащими ровно, как черепица на крыше. Но когда кутикула волос подвергается отбеливанию, это облегчает проникновение токсинов. Поэтому волосы склонны к спутыванию и ломкости.

"Внешний слой волос остается слабее, но внутренняя часть волос также может быть повреждена. Если вы чрезмерно обесцвечены волосы, наступит момент, когда ваши волосы просто не выдержат этого, и они сломаются", — говорит эксперт.

Использование тепла, например плойки, на сухих волосах также лишает волосы остатков влаги, из-за чего пряди становятся сухими и непослушными.

Эксперт отметила важность знать, сколько химического или теплового воздействия могут выдержать волосы.

Напомним, Ким Кардашьян пришла в готическом платье на модную премию

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