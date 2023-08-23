Россиянам покажут фильм "Барби"

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Фильм "Барби" почти месяц являлся лидером в американском кинопрокате. Хотя ходили разговоры о том, что в России картину не покажут, лента все-таки выйдет в российском прокате.

Об этом пишут росСМИ.

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"Барби" выйдет в русский прокат 9 сентября. В кинотеатрах покажут цифровую версию фильма. Как говорят представители студии, к озвучке привлечены официальные российские голоса Марго Робби, Райана Гослинга и Уилла Феррелла.

Фильм о Барби собрал примерно 155 миллионов долларов в прокате в Северной Америке в течение выходных 21-23 июля, историческая сумма, легко превосходящая 103,3 млн долларов США премьеры "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс. В 2019 году "Капитан Марвел" дебютировал со 153 миллионами долларов. Сорежиссерами фильма стали Анна Боден и Райан Флэк.

"Барби" стала лучшим дебютом года на сегодняшний день, а также одним из лучших дебютов со времен пандемии, и превзошла "Опенгеймера" Кристофера Нолана.

Напомним, фильм "Барби" собрал более 110 миллионов в украинском прокате.

Ранее известный режиссер вступился за россиян и осудил планы передачи Украине истребителей F-16.