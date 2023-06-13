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Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

13 июня 2023 09:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать
Певец скрывает лицо. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Исполнитель хита "Пьяное солнце", певец Никита Алексеев (Alekseev), рассказал о попытке россиян дискредитировать его. От имени 30-летнего артиста неизвестные опубликовали новую композицию, к которой Никита не имеет никакого отношения.

Об этом певец сообщил в сториз своего Instagram.

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Алексеев рассказал, что на его страниах на официальных стриминговых платформах, а именно Spotify, Apple Music, YouTube Music, появился русскоязычный трек под его сценическим именем. Никита отметил, что с начала полномасштабной войны он отказался от релизов новых песен на государственном языке страны-террориста.

"Мое сценическое имя — это зарегистрированная торговая марка. Поэтому подобные действия по его использованию незаконны. Мы будем реагировать на них в соответствии с действующим законодательством", — прокомментировал Никита.

Скриншот: Instagram/alekseev_officiel
Скриншот: Instagram/alekseev_officiel

Напомним, ранее мы писали, что певец Alekseev встретил день рождения во время воздушной тревоги. Также мы рассказывали, что Никита Алексеев обвинил мэра Киева Виталия Кличко и его команду.

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