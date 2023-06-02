Росіяни захейтили Пугачову, яка підтримала лідера гурту "ДДТ" Шевчука

Російська співачка Алла Пугачова. Фото: Google

Російська співачка Алла Пугачова продовжує підтримувати своїх колег, які засудили криваву війну в Україні та, зокрема, диктатора Путіна з його оточенням. Цього разу 74-річна артистка звернулась до засновника та лідера гурту "ДДТ" Юрія Шевчука. Саме йому належить фраза: "Батьківщина — це не дупа президента, яку треба просто цілувати".

Відповідна публікація з’явилась в Instagram співачки.

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Співачка опублікувала портретне чорно-біле фото 66-річного Шевчука. Ні, музикант не помер. Знімок став ілюстрацією до публікації російської співачки, яка від початку повномасштабної війни переїхала з двома дітьми та чоловіком, гумористом Максимом Галкіним до Ізраїля.

"Всіх, хто вірить тобі чимало. Всі, хто любить тебе з тобою. Ти зриваєш з брехні покривало. Громадянин, патріоте, співай", — лаконічно написала Пугачова.

Реакція росіян

Більшість підписників та гостей сторінки Пугачової вкрай негативно поставилися до висловлювання співачки. Путіністи, які вочевидь передчувають крах своєї країни, закидають артистці зраду.

Псевдопатріоти підтримують один одного, смішно

Дивний патріотизм. Втекти з країни де зараз важко, обливати брудом народ, який віддавав гроші за квитки, щоб слухати всіх вас при цьому вважати себе порядним?! Щось у вас усіх із совістю та мізками

Чергову погань бачу в пості у Пугачової. Давай Алла, закопуй себе

Виїхали та живіть. Ні, постійно висовуєтесь, нагадуєте про себе

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аллі Пугачовій заборонили продавати дачу за майже три мільйони доларів. Також ми розповідали, що путіністи планують провести аналог "Євробачення" в замку Пугачової.