Россияне захейтили Пугачеву, которая поддержала лидера группы "ДДТ" Шевчука

Российская певица Алла Пугачева. Фото: Google

Российская певица Алла Пугачева продолжает поддерживать своих коллег, осудивших кровавую войну в Украине и, в частности, диктатора Путина с его окружением. На этот раз 74-летняя артистка обратилась к основателю и лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку. Именно ему принадлежит фраза: "Родина — это не задница президента, которую нужно просто целовать".

Соответствующая публикация появилась в Instagram певицы.

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Что сказала Пугачева

Певица опубликовала портретное черно-белое фото 66-летнего Шевчука. Нет, музыкант не умер. Снимок стал иллюстрацией к публикации российской певицы, которая с начала полномасштабной войны переехала с двумя детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным в Израиль.

"Всех, кто верит тебе немало. Все, кто любит тебя с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой", — лаконично написала Пугачева.

Реакция россиян

Большинство подписчиков и гостей страницы Пугачевой крайне негативно отнеслись к выражению певицы. Путинисты, очевидно предчувствующие крах своей страны, обвиняют артистку в предательстве.

Псевдопатриоты поддерживают друг друга, смешно

Странный патриотизм. Сбежать из страны где сейчас трудно, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты, чтобы слушать всех вас при этом считать себя порядочным? Что-то у вас всех с совестью и мозгами

Очередную дрянь вижу в посту у Пугачевой. Давай Алла, закапывай себя

Выехали и живите. Нет, постоянно высовываетесь, напоминаете о себе

Напомним, ранее мы писали, что Алле Пугачевой запретили продавать дачу за почти три миллиона долларов. Также мы рассказывали, что путинисты планируют провести аналог "Евровидения" в замке Пугачевой.