Россияне захейтили Пугачеву, которая поддержала лидера группы "ДДТ" Шевчука
Российская певица Алла Пугачева продолжает поддерживать своих коллег, осудивших кровавую войну в Украине и, в частности, диктатора Путина с его окружением. На этот раз 74-летняя артистка обратилась к основателю и лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку. Именно ему принадлежит фраза: "Родина — это не задница президента, которую нужно просто целовать".
Соответствующая публикация появилась в Instagram певицы.
Что сказала Пугачева
Певица опубликовала портретное черно-белое фото 66-летнего Шевчука. Нет, музыкант не умер. Снимок стал иллюстрацией к публикации российской певицы, которая с начала полномасштабной войны переехала с двумя детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным в Израиль.
"Всех, кто верит тебе немало. Все, кто любит тебя с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой", — лаконично написала Пугачева.
Реакция россиян
Большинство подписчиков и гостей страницы Пугачевой крайне негативно отнеслись к выражению певицы. Путинисты, очевидно предчувствующие крах своей страны, обвиняют артистку в предательстве.
- Псевдопатриоты поддерживают друг друга, смешно
- Странный патриотизм. Сбежать из страны где сейчас трудно, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты, чтобы слушать всех вас при этом считать себя порядочным? Что-то у вас всех с совестью и мозгами
- Очередную дрянь вижу в посту у Пугачевой. Давай Алла, закапывай себя
- Выехали и живите. Нет, постоянно высовываетесь, напоминаете о себе
Напомним, ранее мы писали, что Алле Пугачевой запретили продавать дачу за почти три миллиона долларов. Также мы рассказывали, что путинисты планируют провести аналог "Евровидения" в замке Пугачевой.