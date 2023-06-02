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Россияне захейтили Пугачеву, которая поддержала лидера группы "ДДТ" Шевчука

2 июня 2023 11:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Россияне захейтили Пугачеву, которая поддержала лидера группы "ДДТ" Шевчука
Российская певица Алла Пугачева. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Российская певица Алла Пугачева продолжает поддерживать своих коллег, осудивших кровавую войну в Украине и, в частности, диктатора Путина с его окружением. На этот раз 74-летняя артистка обратилась к основателю и лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку. Именно ему принадлежит фраза: "Родина — это не задница президента, которую нужно просто целовать".

Соответствующая публикация появилась в Instagram певицы.

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Певица опубликовала портретное черно-белое фото 66-летнего Шевчука. Нет, музыкант не умер. Снимок стал иллюстрацией к публикации российской певицы, которая с начала полномасштабной войны переехала с двумя детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным в Израиль.

"Всех, кто верит тебе немало. Все, кто любит тебя с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой", — лаконично написала Пугачева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Реакция россиян

Большинство подписчиков и гостей страницы Пугачевой крайне негативно отнеслись к выражению певицы. Путинисты, очевидно предчувствующие крах своей страны, обвиняют артистку в предательстве.

  • Псевдопатриоты поддерживают друг друга, смешно
  • Странный патриотизм. Сбежать из страны где сейчас трудно, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты, чтобы слушать всех вас при этом считать себя порядочным? Что-то у вас всех с совестью и мозгами
  • Очередную дрянь вижу в посту у Пугачевой. Давай Алла, закапывай себя
  • Выехали и живите. Нет, постоянно высовываетесь, напоминаете о себе

Напомним, ранее мы писали, что Алле Пугачевой запретили продавать дачу за почти три миллиона долларов. Также мы рассказывали, что путинисты планируют провести аналог "Евровидения" в замке Пугачевой.

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