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Россияне заспамили страницу звезды "Перевозчика" Джейсона Стейтема в Instagram

21 мая 2023 10:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Россияне заспамили страницу звезды "Перевозчика" Джейсона Стейтема в Instagram
Британский актер Джейсон Стейтем. Фото: Instagram/jasonstatham
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В рамках промокампании десятой части фильма "Форсаж" британский актер Джейсон Стейтем опубликовал фото из столицы Италии. Россияне, которые посмотрят новый американский боевик разве что на пиратских сервисах, атаковали страницу кинозвезды.

Они оставили тысячи комментариев под публикацией Джейсона в Instagram.

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Дистрибьютор Universal Pictures отказался от официального проката "Форсаж 10" в России. Жители страны-террориста уже давно не видели зарубежных блокбастеров из-за санкций. Впрочем, во многих кинотеатрах голливудские фильмы показывают нелегально.

Российские пользователи соцсетей решили напомнить Джейсону Стейтему о своем существовании. Они устроили спам-атаку в комментариях под его публикацией из Рима. Именно в этом городе разворачивается одна из сюжетных линий фильма.

Ни на один из комментариев Стейтем не стал отвечать. Кстати, россияне подобное устраивали и на странице американского певца и музыканта Джареда Лето. В прошлом году они благодарили его за начало лета.

Россияне заспамили Instagram страницу актера Джейсона Стейтема. Скриншот: Instagram/jasonstatham

Напомним, ранее мы писали, что франшиза "Джон Уик" с Киану Ривзом собрала более миллиарда долларов в прокате. Также мы рассказывали, что появились первые кадры нового триллера режиссера Мартина Скорсезе с голливудскими актерами Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.

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