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Російські репери очолили стрімінгові платформи в Україні: соцмережі обурені вибором юзерів

13 квітня 2023 11:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Російські репери очолили стрімінгові платформи в Україні: соцмережі обурені вибором юзерів
Популярні стрімінгові платформи Apple Music та Spotify. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Згідно з нещодавнім дослідженням OSINT-спільноти Molfar кожен п'ятий українець й досі слухає російську музику. Ані понад рік повномасштабної війни, ані жахливі новини про варварські вбивства наших захисників на фронті не змінили музичні вподобання деяких наших земляків. 

Новини.LIVE розкаже, хто зараз займає перші сходинки на українських стрімінгових платформах. 

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Попри активну діяльність українських артистів та релізи пісень, першу сходинку і на Apple Music, і на Spotify займають артисти з країни-терориста. Ба більше, вони випускають композиції в одному стилі — репі. 

Рейтинг стрімінгової платформи Apple Music. Скриншот з сайту kworb.net 
Рейтинг стрімінгової платформи Spotify. Скриншот з сайту kworb.net

Лише на платформі Spotify пісня російського репера xxxmanera набрала понад 130 тисяч стрімів. Подібна активність українців обурила деяких користувачів соцмереж. 

  • Що відбувається? Де ці люди? Хто це? І це в той день, коли весь світ шокований черговим оприлюдненням звірств російської армії, але, здається, деякі українці на своїй хвилі. Зранку репостимо про російські воєнні злочини, а ввечері вмикаємо новий російський шлягер, це так працює?
  • Жах! Треба штрафувати таких людей, підтримують війну проти України

Нагадаємо, раніше ми писали, що cпівак Wellboy пішов від продюсерів: ті погрожують судом. Також ми розповідали, що Україна з'явиться у візитках країн-учасників "Євробачення-2023" під музику композитора Дмитра Шурова (Pianoбой).

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