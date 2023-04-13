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Российские рэперы возглавили стриминговые платформы в Украине: соцсети возмущены выбором юзеров

13 апреля 2023 11:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Российские рэперы возглавили стриминговые платформы в Украине: соцсети возмущены выбором юзеров
Популярны стриминговые платформы Apple Music и Spotify. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Согласно недавнему исследованию OSINT-сообщества Molfar каждый пятый украинец до сих пор слушает российскую музыку. Ни больше года полномасштабной войны, ни ужасные новости о варварских убийствах наших защитников на фронте не изменили музыкальные предпочтения некоторых наших земляков.

Новини.LIVE расскажет, кто сейчас занимает первые строчки на украинских стриминговых платформах.

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Несмотря на активную деятельность украинских артистов и релизы песен, первую строчку и на Apple Music, и на Spotify занимают артисты из страны-террориста. Более того, они выпускают композиции в одном стиле — рэпе.

Рейтинг стриминговой платформы Apple Music. Скриншот с сайта kworb.net
Рейтинг стриминговой платформы Spotify. Скриншот с сайта kworb.net

Только на платформе Spotify песня российского рэпера xxxmanera набрала более 130 тысяч стримов. Подобная активность украинцев возмутила некоторых пользователей соцсетей.

  • Что происходит? Где эти люди? Кто это? И это в тот день, когда весь мир шокирован очередным обнародованием зверств российской армии, но, похоже, некоторые украинцы на своей волне. Утром репостим о российских военных преступлениях, а вечером включаем новый российский шлягер, это так работает?
  • Ужас! Надо штрафовать таких людей, поддерживающих войну против Украины

Напомним, ранее мы писали, что певец Wellboy ушел от продюсеров: те угрожают судом. Также мы рассказывали, что Украина появится в визитках стран-участников Евровидения-2023 под музыку композитора Дмитрия Шурова (Pianoбой).

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