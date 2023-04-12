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Україна з'явиться у візитках країн-учасників "Євробачення-2023" під музику Дмитра Шурова

12 квітня 2023 10:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Україна з'явиться у візитках країн-учасників "Євробачення-2023" під музику Дмитра Шурова
Музикант, композитор Дмитро Шуров (Pianoбой). Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До пісенного конкурсу "Євробачення-2023" залишається менш як місяць. Стали відомі деталі творчої концепції візиток країн-учасників пісенного шоу. 

Про це повідомляє співорганізатор "Суспільне". 

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Цьогорічні візитки покажуть 111 різних локацій з України, Великої Британії та кожної з країн-учасників конкурсу. Музичний супровід до роликів створив музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой), який виступив також одним з продюсерів Нацвідбору-2023.

"Postcards, або візитівки країн-учасників, які ви бачите перед виступами, мабуть, найбільш музична та відповідальна робота для композитора. Для мене важливо, щоб Україна була максимально якісно представлена на такому величезному форумі, як "Євробачення": і на сцені, і у відеорядах, і в музичному оформленні. Для цього ми активно співпрацюємо — британський продакшн знімає неймовірні відео, під які я в Києві створюю авторську музику, поєднуючи атмосферу України та Великої Британії в межах сучасного звуку та картинки. Звісно, це складний процес, на який дуже впливають події в нашій країні, в першу чергу, емоційно", — поділився Дмитро Шуров.

Цьогоріч для зйомки візиток використовуються інноваційні дрони та 360-градусні камери, щоб плавно переносити глядачів між локаціями в Україні, Великій Британії та інших країнах-учасниках. У кожному ролику покажуть по три локації з кожної країни, об'єднані однією темою: парки, замки, стріт-арт, пляжі, річки та озера. 

Локації зйомки візитівок для конкурсу "Євробачення-2023". Фото: Суспільне

"Творчу концепцію візиток щороку з нетерпінням очікують фанати конкурсу. Це ідеальний спосіб представити кожного учасника 160-мільйонній аудиторії по всьому світу, і я не можу дочекатися, коли глядачі нарешті побачать цьогорічну реалізацію під час трансляції півфіналів та гранд-фіналу конкурсу. Окрім того, що Велику Британію, Україну та інші країни-учасники конкурсу об'єднує музика — глядачі будуть здивовані, побачивши, що ще нас об'єднує", — розповіла Рейчел Ешдаун, головна комісарка BBC з питань "Євробачення-2023". 

Виробництвом листівок займається британська компанія Windfall Films у співпраці з українською кінокомпанією 23/32 Films, яка організувала зйомки та забезпечувала отримання дозволів на аерозйомку для частин візиток з українськими локаціями. Для зйомок візиток, де це було можливо, залучалися місцеві знімально-виробничі групи.

Макет зйомки візитівок для конкурсу "Євробачення-2023". Фото: Суспільне

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Ліверпулі стартувала благодійна ініціатива, яка завершиться в день фіналу "Євробачення-2023". Також ми розповідали, у скільки гривень обійдеться українцям поїздка на конкурс "Євробачення-2023".

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