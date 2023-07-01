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Российский рэпер Лигалайз представил антивоенный гимн с кадрами войны в Украине

1 июля 2023 10:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Российский рэпер Лигалайз представил антивоенный гимн с кадрами войны в Украине
Рэпер Лигалайз. Фото: facebook.com/ligalizemc
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом "Лигалайз", представил клип на трек из альбома "Мир!!Вашему!!Дому!!". В видео можно увидеть кадры войны в Украине и многих политических и культурных деятелей России и мира.

Об этом пишет novayagazeta.eu.

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Основа трека — сэмпл из песни Владимира Высоцкого "Я Як-истребитель". Режиссером клипа стал Павел Мунтян.

 

Легалайз убеждает в своей песне: "Мир — экстремистское слово", "Соседа убивать не будет нормой", "Народ против народа направляет маразматик", "Никогда не отправлю своего сына на войну".

А параллельно в видеоряде Павла Мунтяна меняются лица Высоцкого и Боба Марли, Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян превращаются в монстров, погибшие в городах Украины находят крылья, а под крик "Мир!" мы видим руины этих городов.

"Чтобы зло назвать открыто злом. Наглядно и однозначно. Если слово "МИР" и его пожелание звучит для вас экстремистски, ловите "экстремистский" клип. И думайте о том, что эта песня незаконна, а показанные убийства — то, чем заставляет "своих" людей гордится сегодняшняя Россия", — комментирует видеоработу Лигалайз.

Лигалайз входит в группу рэп-артистов, осудивших войну РФ в Украине. Среди звездных исполнителей — Моргенштерн, Oxxхymiron, Ic3peak, NoizeMС, Face, Шим (участник группы "Каста"). Другой участник Касты, Влади, выпустил в конце 2022 года антивоенный альбом "Продолжается февраль".

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