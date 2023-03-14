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Російський режисер хоче зняти фільм про дітей з Бахмута: реакція кіноспільноти

14 березня 2023 13:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Росіянин Молочников хоче зняти фільм про дітей з Бахмута
Український захисник в місті Бахмут
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже цього тижня, з 16 по 18 березня, в Україні пройдуть зйомки короткого метру російського режисера Олександра Молочникова про сиріт з Бахмута. Ця звістка, особливо на тлі перемоги на "Оскарі" документалки "Навальний" та скандалу з втікачем кліпмейкером Тарасом Голубковим, підігріла атмосферу в українській кіноспільноті. 

З цього приводу у Facebook висловилась режисерка Ірина Цілик. 

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Деталі 

Деталі планів росіянина зняти документалку про українських дітей Ірині розповів її колега, художник-постановник Іван Левченко. За його словами, до нього звернувся Молочников із пропозицію попрацювати на проєкті. Левченко отримав сценарій і записав їхню аудіорозмову. Зі слів російського режисера, він має підтримку Офісу президента України і отримав прескарту для себе та оператора. 

"Я прочитала його сценарій. В ньому багато несмаку, але найгірше не це. Вдумайтеся ще раз — в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки гадки не мають про те, що це за проєкт і хто його автор", — повідомила Ірина Цілик. 

Також, за її словами, кастинг-директори, а також батьки дітей, які планували взяти участь в проєкті, не знали подробиць фільму, а також той факт, що режисером є Молочников. Цілик присоромила українських колег, які співпрацюють з росіянином, знаючи, що це саме його проєкт. 

"Ось, наприклад, українська акторка допомагає шукати акторів і локації для цього проєкту, але цнотливо пише про "американську команду" і "команду Колумбійського університету", хоча знає ім'я режисера, про що свідчить інший скрін. Ну от як так… Ці пости вона вже видалила, на жаль", розповіла Цілик.

Скрін в коментарях публікації Цілик

Першим конкретні дати зйомок та подробиці проєкту росіянина, який минулого року переїхав у США та має американське громадянство, повідомив український режисер Іван Сауткін. 

"Зніматимуть вони у реальних розвалинах. Я прослухав телефонну розмову, під час якої режисер намагався залучити до зйомок українських спеціалістів, і маю сказати, цей хлопець дуже впевнений в успіху свого задуму", написав Іван. 

Хто такий Олександр Молочников

Народився у Санкт-Петербурзі 1992 року. Був актором МХТ імені О. П. Чехова, дебютував у ролі Вронського у виставі "Каренін". Був одружений з акторкою Comedy Woman Катериною Варнавою. Після початку повномасштабної війни розлучився з нею. Працював над серіалом "Монастир" з блогеркою Анастасією Івлєєвою, який вийшов наприкінці минулого року.

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Молочников та Варнава

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці вимагали виключення фільму "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі з премії "Оскар" через російського олігарха. Також ми розповідали, що пропутінський репер Птаха прикинувся, що попав під обстріл ЗСУ у "ДНР".

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