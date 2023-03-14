Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Российский режиссер хочет снять фильм о детях из Бахмута: реакция киносообщества arrow

Российский режиссер хочет снять фильм о детях из Бахмута: реакция киносообщества

14 марта 2023 13:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Россиянин Молочников хочет снять фильм о детях из Бахмута
Украинский защитник в городе Бахмут
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже на этой неделе с 16 по 18 марта в Украине пройдут съемки короткого метра российского режиссера Александра Молочникова о сиротах из Бахмута. Это известие, особенно на фоне победы на "Оскаре" документалки "Навальный" и скандала с беглецом клипмейкером Тарасом Голубковым, подогрело атмосферу в украинском киносообществе.

По этому поводу в Facebook высказалась режиссер Ирина Целик.

Читайте также:

Подробности

Детали планов россиянина снять документалку об украинских детях Ирине рассказал ее коллега, художник-постановщик Иван Левченко. По его словам, к нему обратился Молочников с предложением поработать на проекте. Левченко получил сценарий и записал их аудио-разговор. По словам российского режиссера, у него есть поддержка Офиса президента Украины, он получил пресс-карту для себя и оператора.

"Я прочла его сценарий. В нем много безвкусицы, но хуже всего не это. Вдумайтесь еще раз — в то время, как украинские дети погибают от террористических действий россии, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам других украинских . детей, чьи родители понятия не имеют о том, что это за проект и кто его автор", — сообщила Ирина Целик.

Также, по ее словам, кастинг-директора, а также родители детей, планировавших принять участие в проекте, не знали подробностей фильма, а также тот факт, что режиссером является Молочников. Целик пристыдила украинских коллег, сотрудничающих с россиянином, зная, что это именно его проект.

"Вот, например, украинская актриса, помогает искать актеров и локации для этого проекта, но целомудренно пишет об "американской команде" и "команде Колумбийского университета", хотя знает имя режиссера, о чем свидетельствует другой скрин. Ну вот как так… Эти посты она уже удалила, к сожалению", рассказала Целик.

Скрин в комментариях публикации Целик

Первым конкретные даты съемок и подробности проекта россиянина, в прошлом году переехавшего в США и имеющего американское гражданство, сообщил украинский режиссер Иван Сауткин.

"Снимать они будут в реальных развалинах. Я прослушал телефонный разговор, во время которого режиссер пытался привлечь к съемкам украинских специалистов и должен сказать, этот парень очень уверен в успехе своего замысла", — написал Иван. 

Кто такой Александр Молочников

Родился в Санкт-Петербурге в 1992 году. Являлся актером МХТ имени А. П. Чехова, дебютировал в роли Вронского в спектакле "Каренин". Был женат на актрисе Comedy Woman Екатерине Варнаве. После начала полномасштабной войны расстался с ней. Работал над сериалом "Монастырь" с блогером Анастасией Ивлеевой, вышедшим в конце прошлого года.

null
Молочников и Варнава

Напомним, ранее мы писали, что украинцы требовали исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха. Также мы рассказывали, что пропутинский рэпер Птаха притворился, что попал под обстрел ВСУ в "ДНР".

Выключить проверку Премиум советы Выключить проверку Премиум советы

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

13:26 ЦПД опроверг информацию о получении повесток через приложение "Дія"

13:24 РФ за год накопила в оффшорах около 80 млрд долларов, — Bloomberg

13:23 "Новая почта" ввела новый сервис по возврату товара: как работает

13:20 В Одессе на пешеходных переходах появится светодиодное освещение

13:11 Поставлял некачественные консервы в прифронтовые города: главе предприятия сообщено о подозрении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:02 В ВОЗ назвали срок завершения пандемии коронавируса

12:56 Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил украинцев с Днем добровольца

12:50 В Одессе адвокатское объединение установило рекорд Украины

12:49 Meta прекращает поддержку NFT на своих платформах

12:46 Известная олимпийская чемпионка объявила о завершении спортивной карьеры

Новина з відео

12:25 Катрин Денев на телевидении зачитала стихотворение известной украинской писательницы

Новина з відео

10:58 Эшли Грэм прокомментировала скандальное и короткое интервью с Хью Грантом на премии "Оскар"

Новина з відео

10:39 Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, где погибли мирные жители

Новина з відео

10:22 Гайдай рассказал о ситуации на Луганском направлении

Новина з відео

07:57 Российская ракета не долетела до Украины и упала в Белгородской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:55 Ученые показали, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды

Новина з відео

22:12Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов, — Зеленский

Новина з відео

20:06 Военные показали видео с окрестностей Бахмута, разрушенных после месяцев тяжелых боев

Новина з відео

18:02 Пограничники отбили штурм рф на Бахмутском направлении и взяли в плен "вагнеровца"

Новина з відео

17:28 В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Эксклюзив

07:10Почему дорожают фрукты и овощи, и как долго это продлится

18:00Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана

07:33Почему Китаю выгодно помогать россии в войне против Украины

Новина з відео

21:35Все о песнях, претендующих на "Оскар-2023"

Актуальное по теме

None 14 Март 13:26

ЦПД опроверг информацию о получении повесток через приложение "Дія"

None 14 Март 13:25

РФ за год накопила в оффшорах около 80 млрд долларов, — Bloomberg

None 14 Март 13:11

"Новая почта" ввела новый сервис по возврату товара: как работает

None 14 Март 12:47

В Одессе на пешеходных переходах появится светодиодное освещение

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB