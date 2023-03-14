Россиянин Молочников хочет снять фильм о детях из Бахмута

Украинский защитник в городе Бахмут

Уже на этой неделе с 16 по 18 марта в Украине пройдут съемки короткого метра российского режиссера Александра Молочникова о сиротах из Бахмута. Это известие, особенно на фоне победы на "Оскаре" документалки "Навальный" и скандала с беглецом клипмейкером Тарасом Голубковым, подогрело атмосферу в украинском киносообществе.

По этому поводу в Facebook высказалась режиссер Ирина Целик.

Подробности

Детали планов россиянина снять документалку об украинских детях Ирине рассказал ее коллега, художник-постановщик Иван Левченко. По его словам, к нему обратился Молочников с предложением поработать на проекте. Левченко получил сценарий и записал их аудио-разговор. По словам российского режиссера, у него есть поддержка Офиса президента Украины, он получил пресс-карту для себя и оператора.

"Я прочла его сценарий. В нем много безвкусицы, но хуже всего не это. Вдумайтесь еще раз — в то время, как украинские дети погибают от террористических действий россии, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам других украинских . детей, чьи родители понятия не имеют о том, что это за проект и кто его автор", — сообщила Ирина Целик.

Также, по ее словам, кастинг-директора, а также родители детей, планировавших принять участие в проекте, не знали подробностей фильма, а также тот факт, что режиссером является Молочников. Целик пристыдила украинских коллег, сотрудничающих с россиянином, зная, что это именно его проект.

"Вот, например, украинская актриса, помогает искать актеров и локации для этого проекта, но целомудренно пишет об "американской команде" и "команде Колумбийского университета", хотя знает имя режиссера, о чем свидетельствует другой скрин. Ну вот как так… Эти посты она уже удалила, к сожалению", — рассказала Целик.

Скрин в комментариях публикации Целик

Первым конкретные даты съемок и подробности проекта россиянина, в прошлом году переехавшего в США и имеющего американское гражданство, сообщил украинский режиссер Иван Сауткин.

"Снимать они будут в реальных развалинах. Я прослушал телефонный разговор, во время которого режиссер пытался привлечь к съемкам украинских специалистов и должен сказать, этот парень очень уверен в успехе своего замысла", — написал Иван.

Кто такой Александр Молочников

Родился в Санкт-Петербурге в 1992 году. Являлся актером МХТ имени А. П. Чехова, дебютировал в роли Вронского в спектакле "Каренин". Был женат на актрисе Comedy Woman Екатерине Варнаве. После начала полномасштабной войны расстался с ней. Работал над сериалом "Монастырь" с блогером Анастасией Ивлеевой, вышедшим в конце прошлого года.

Молочников и Варнава

Напомним, ранее мы писали, что украинцы требовали исключения фильма "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом в главной роли из премии "Оскар" из-за российского олигарха. Также мы рассказывали, что пропутинский рэпер Птаха притворился, что попал под обстрел ВСУ в "ДНР".

Выключить проверку Премиум советы