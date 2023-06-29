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Російський суд вдруге за місяць оштрафував "іноагентку" Монеточку

29 червня 2023 11:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Російський суд вдруге за місяць оштрафував "іноагентку" Монеточку
Співачка Монеточка. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Російські суди продовжують заводити справи проти відомих громадян своєї країни, які висловилися проти війни в Україні. В Москві вдруге за місяць оштрафували співачку Монеточку, яку визнали так званою "іноагенткою".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Штраф для співачки

Басманний суд столиці країни-терориста оштрафував артистку на 30 тисяч рублів (343 долари) за відсутність маркування "іноагента" на відеоролику з інтерв'ю. Два тижні тому ця ж установа оштрафувала Монеточку за те саме. Артистка не вказала маркування в одній зі своїх публікацій.

До реєстру "іноземних агентів" співачку включили у січні цього року. Причиною такого рішення, як повідомили у тамтешньому мін'юсті, стало те, що вона "здійснювала збір коштів на підтримку недружньої країни — України" та "висловлювалася проти спеціальної військової операції".

За повідомленнями місцевих ЗМІ, якщо ситуація не зміниться і Монеточка продовжуватиме порушувати закон країни "болот", їй може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Єлизавета (справжнє ім’я співачки) разом зі своїм чоловіком продюсером Віктором Ісаєвим виїхала з Росії до Литви ще навесні 2022 року.

Співачка Монеточка з чоловіком. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії оштрафували співака Бориса Гребенщикова за "дискредитацію" окупаційної армії. Також ми розповідали, що дизайнер Андре Тан потролив російських випускників.

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