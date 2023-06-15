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В Росії оштрафували Бориса Гребенщикова за "дискредитацію" окупаційної армії

15 червня 2023 15:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Росії оштрафували Бориса Гребенщикова за "дискредитацію" окупаційної армії
Лідер гурту "Акваріум", співак Борис Гребенщиков. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Російського музиканта, лідера гурту "Акваріум" Бориса Гребенщикова оштрафували. До цього на нього склали протокол про "дискредитацію" армії РФ. Вирок ухвалив один з московських судів. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Подробиці 

Тверський суд Москви призначив 69-річному музиканту адміністративний штраф у розмірі 50 тисяч рублів (620 доларів). Приводом для складання протоколу стало інтерв'ю Бориса Гребенщикова одному з ізраїльських телеканалів у травні 2022 року. Тоді музикант заявив, що "знищення однієї нації іншою за ознакою національної приналежності — це і є фашизм".

Увагу на це звернув пропутінський журналіст Армен Гаспарян. У своєму Telegram каналі він написав, що Гребенщиков назвав усіх росіян фашистами та опублікував фрагмент з інтерв'ю.

Пізніше депутат держдуми РФ Султан Хамзаєв звернувся до слідчого комітету з проханням перевірити висловлювання Бориса Гребенщикова на сприяння тероризму та дискредитацію армії. У травні протокол надійшов до Тверського суду. Захист музиканта просив припинити провадження у справі, зазначивши, що артист висловив приватну думку в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пропутінські російські співаки Григорій Лепс та Микола Басков пообіцяли платити винагороду за знищені танки ВСУ. Також ми розповідали, що ув'язнений російський актор Михайло Єфремов хотів потрапити до "Вагнера" та воювати проти України.

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