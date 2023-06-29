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Российский суд второй раз за месяц оштрафовал "иноагентку" Монеточку

29 июня 2023 11:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Российский суд второй раз за месяц оштрафовал "иноагентку" Монеточку
Певица Монеточка. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Российские суды продолжают возбуждать дела против известных граждан своей страны, которые высказались против войны в Украине. В Москве второй раз за месяц оштрафовали певицу Монеточку, которую признали так называемой "иноагенткой".

Об этом сообщают росСМИ.

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Басманный суд столицы страны-террориста оштрафовал артистку на 30 тысяч рублей (343 доллара) за отсутствие маркировки "иноагента" на видеоролике из интервью. Две недели назад это же учреждение оштрафовало Монеточку за то же самое. Артистка не указала маркировку в одной из своих публикаций.

В реестр "иностранных агентов" певицу включили в январе этого года. Причиной такого решения, как сообщили в минюсте, стало то, что она "осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины" и "высказывалась против специальной военной операции".

По сообщениям местных СМИ, если ситуация не изменится и Монеточка будет продолжать нарушать закон страны "болот", ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Елизавета (настоящее имя певицы) вместе со своим мужем продюсером Виктором Исаевым уехала из России в Литву еще весной 2022 года.

Певица Монеточка с мужем. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что в России оштрафовали певца Бориса Гребенщикова за "дискредитацию" оккупационной армии. Также мы рассказывали, что дизайнер Андре Тан потролил российских выпускников.

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