Російського репера, який написав антивоєнний гімн, хочуть засудити за образу Путіна

Репер Лігалайз. Фото: instagram.com/ligalizemc/

Репера Андрія Меньшикова, відомого під псевдонімом Лігалайз, мають намір притягнути до відповідальності за дискредитацію армії РФ. Також російські чиновники планують визнати його іноагентом.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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Критикував російську армію

Після того, як Лігалайз став гостем шоу Юрія Дудя, де засудив дії влади Росії, репера вирішили зробити іноагентом. На думку російських чиновників, музикант не лише виступає з критикою армії та президента Володимира Путіна, а й швидше за все брав гроші від ведучого за розмову.

У законі про іноагентів йдеться, що особа, яка отримує фінансування з-за кордону, порушує закон. Якщо МВС вдасться підтвердити факт фінансування, то репера визнають іноагентом.

Також у Генпрокуратурі отримали прохання вивчити відео за участю Лігалайза.

Законодавство про "іноагентів", осіб, які здійснюють діяльність під впливом закордону, в Росії з'явилося у 2012 році. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначено, що дозволяє владі переслідувати будь-яких осіб, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоров'я, екології, захисту прав людини. Серед них артисти Віра Брежнєва, Юрій Дудь, Лія Ахеджакова, Лайма Вайкуле, Семен Слєпаков, Світлана Лобода, Валерій Меладзе, Максим Галкін, рок-музиканти Максим Покровський, Борис Гребенщиков, Андрій Макаревич, Земфіра та вокаліст гурту "Мумій" Ілля Лагутенко.

Свого часу "Лігалайз", представив кліп на трек з альбому "Мир!!Вашему!!Дому!!". У відео можна побачити кадри війни в Україні та багатьох політичних та культурних діячів Росії та світу.

Нагадаємо, Аллі Пугачовій заборонили продавати дачу за майже три мільйони доларів.

Раніше стало відомо, що росіяни захейтили Пугачову, яка підтримала лідера гурту "ДДТ" Юрія Шевчука.