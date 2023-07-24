Российского рэпера, написавшего антивоенный гимн, хотят осудить за оскорбление Путина

Рэпер Лигалайз. Фото: instagram.com/ligalizemc/

Рэпера Андрея Меньшикова, известного под псевдонимом Лигалайз, намерены привлечь к ответственности за дискредитацию армии РФ. Также российские чиновники намерены признать его иноагентом.

Об этом сообщают росСМИ .

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После того, как Лигалайз стал гостем шоу Юрия Дудя, где осудил действия властей России, рэпера решили сделать иноагентом. По мнению российских чиновников, музыкант не только выступает с критикой армии и президента Владимира Путина, но и, скорее всего, брал деньги от ведущего за разговор.

В законе об иноагентах говорится, что лицо, получающее финансирование из-за границы, нарушает закон. Если МВД удастся подтвердить факт финансирования, то рэпера признают иноагентом.

Также в Генпрокуратуре получили просьбу изучить видео с участием Лигалайза.

Законодательство об "иноагентах", лицах, осуществляющих деятельность под влиянием заграницы, в России появилось в 2012 году. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать любых лиц, работающих в области образования, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека. Среди них артисты Вера Брежнева, Юрий Дудь, Лия Ахеджакова, Лайма Вайкуле, Семен Слепаков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Максим Галкин, рок-музыканты Максим Покровский, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Земфира и вокалист группы "Мумий".

В свое время Лигалайз, представил клип на трек из альбома "Мир!!Вашему!!Дому!!". В видео можно увидеть кадры войны в Украине и многих политических и культурных деятелей России и мира.

Напомним, Алле Пугачевой запретили продавать дачу за почти три миллиона долларов.

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