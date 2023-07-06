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Російського репера заарештували та судитимуть за тату з нацистською символікою

6 липня 2023 18:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Російського репера заарештували та судитимуть за тату з нацистською символікою
Репер Паша Технік. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Росії заарештували місцевого реп-виконавця Пашу Техніка. Вже завтра, 7 липня, на нього чекатиме суд в країні "болот".

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Про арешт 39-річного репера повідомила його колишня дружина Карина Мельничук, більш відома в країні-терористі під псевдонімом Єва Карицька. За її словами, Паша Технік опинився за ґратами через одне зі своїх численних татуювань. 

"Запам'ятайте, що у цій країні не можна пропагувати нацистську символіку", — натякнула Мельничук на наявність в колишнього чоловіка відповідного тату.

Вона зазначила, що на Пашу Техніка чекає суд. Йому загрожує штраф або адміністративний арешт терміном до 15 діб.

"Якщо ви плануєте тут (в Росії. — Ред.) жити до кінця своїх днів, будьте готові до того, що до вас прийдуть додому, вручать конвертик та викличуть у поліцію. Там далі арешт та судове засідання. Це невільна країна, на жаль", — підсумувала Мельничук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Григорій Лепс виплатив мільйон рублів окупанту за нібито знищений танк Leopard. Також ми розповідали, що син ув'язненого пропагандиста, російського актора Михайла Єфремова, випав з вікна та потрапив до реанімації.

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