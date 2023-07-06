Російського репера заарештували та судитимуть за тату з нацистською символікою

Репер Паша Технік. Фото: Google

В Росії заарештували місцевого реп-виконавця Пашу Техніка. Вже завтра, 7 липня, на нього чекатиме суд в країні "болот".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Про арешт 39-річного репера повідомила його колишня дружина Карина Мельничук, більш відома в країні-терористі під псевдонімом Єва Карицька. За її словами, Паша Технік опинився за ґратами через одне зі своїх численних татуювань.

"Запам'ятайте, що у цій країні не можна пропагувати нацистську символіку", — натякнула Мельничук на наявність в колишнього чоловіка відповідного тату.

Вона зазначила, що на Пашу Техніка чекає суд. Йому загрожує штраф або адміністративний арешт терміном до 15 діб.

"Якщо ви плануєте тут (в Росії. — Ред.) жити до кінця своїх днів, будьте готові до того, що до вас прийдуть додому, вручать конвертик та викличуть у поліцію. Там далі арешт та судове засідання. Це невільна країна, на жаль", — підсумувала Мельничук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Григорій Лепс виплатив мільйон рублів окупанту за нібито знищений танк Leopard. Також ми розповідали, що син ув'язненого пропагандиста, російського актора Михайла Єфремова, випав з вікна та потрапив до реанімації.