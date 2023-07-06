Рэпер Паша Техник. Фото: Google

В России арестовали местного рэп-исполнителя Пашу Техника. Уже завтра, 7 июля, его ожидает суд в стране "болот".

Об этом сообщают росСМИ.

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Об аресте 39-летнего рэпера сообщила его бывшая жена Карина Мельничук, более известная в стране-террористе под псевдонимом Ева Карицкая. По ее словам, Паша Техник оказался за решеткой из-за одной из своих многочисленных татуировок.

"Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику", — намекнула Мельничук на наличие у бывшего супруга соответствующей татуировки.

Она отметила, что Пашу Техника ждет суд. Ему грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

"Если вы планируете здесь (в России. — Ред.) жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию. Там дальше арест и судебное заседание. Это несвободная страна, к сожалению", — подытожила Мельничук.

Напомним, ранее мы писали, что путинист Григорий Лепс выплатил миллион рублей оккупанту за якобы уничтоженный танк Leopard. Также мы рассказывали, что сын заключённого пропагандиста, российского актера Михаила Ефремова, выпал из окна и попал в реанимацию.