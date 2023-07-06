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Российский рэпер арестован и будет судим за тату с нацистской символикой

6 июля 2023 18:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Российский рэпер арестован и будет судим за тату с нацистской символикой
Рэпер Паша Техник. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В России арестовали местного рэп-исполнителя Пашу Техника. Уже завтра, 7 июля, его ожидает суд в стране "болот".

Об этом сообщают росСМИ.

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Об аресте 39-летнего рэпера сообщила его бывшая жена Карина Мельничук, более известная в стране-террористе под псевдонимом Ева Карицкая. По ее словам, Паша Техник оказался за решеткой из-за одной из своих многочисленных татуировок.

"Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику", — намекнула Мельничук на наличие у бывшего супруга соответствующей татуировки.

Она отметила, что Пашу Техника ждет суд. Ему грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

"Если вы планируете здесь (в России. — Ред.) жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию. Там дальше арест и судебное заседание. Это несвободная страна, к сожалению", подытожила Мельничук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Паша Техник (@techniquepashaa84)

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