Розбірки росіян: відомий актор подав в суд проти високопосадовця через засудження війни

Російський актор Данило Козловський та голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Фото: колаж Новини.LIVE

Напередодні під слідством російської прокуратури опинився один з найвідоміших місцевих акторів Данило Козловський. Він публічно засудив проведення так званої "спецоперації" (так в країні-терористі й досі називають криваву війну в Україні, яку розв’язала рф).

Тепер актор подав в суд на голову федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталія Бородіна, пишуть росЗМІ.

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Саме Бородін написав звернення, читай донос, на ім'я голови російської прокуратури. Високопосадовець закликав детально провести слідство щодо Козловського, який нібито переїхав до США, а в Росію приїжджає заради заробітку.

Тим часом 37-річний актор зізнався, що не виїжджав із Росії та не критикував її, як пишуть хейтери. Однак голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін упевнений — Данило Козловський бреше і проживає зараз в Америці.

Мовчати актор не став та подав до суду на пропагандиста. Позов розглядатиме Пресненський суд Москви. Подробиці справи поки що невідомі.

Зафіксований позов Данили Козловського проти Віталія Бородіна. Скріншот: росЗМІ.

"Пан Бородін стверджує, що я втратив гроші в США і приїхав на заробітки до Росії. Дуже приємно, що він так уважно стежить за моїми доходами. Сподіваюся, не менш уважно, ніж за своїми. Так от ніяких доходів, крім російських, я не маю. Про це пан Бородін може дізнатися, написавши на мене чергову скаргу до податкової служби. Варто також сповістити В.М. Бородіна, що я до того ж часто беру участь у благодійних спектаклях. Це означає, що всі кошти, зароблені від вистави, йдуть у фонд на лікування конкретних дітей, з цих уявлень неможливо заробити. А щодо моєї регулярної роботи в театрі, зарплата в державному репертуарному театрі, боюся, ледве в змозі покрити витрати на квитки та готель, бо в Пітері я не живу, і це мої прямі витрати", — заявив Козловський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість Софії Ротару в Криму та Москві. Також ми розповідали, що жителі росії закликають владу заборонити концерти репера Баста.