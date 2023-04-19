Розбірки росіян: відомий актор подав в суд проти високопосадовця через засудження війни
Напередодні під слідством російської прокуратури опинився один з найвідоміших місцевих акторів Данило Козловський. Він публічно засудив проведення так званої "спецоперації" (так в країні-терористі й досі називають криваву війну в Україні, яку розв’язала рф).
Тепер актор подав в суд на голову федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталія Бородіна, пишуть росЗМІ.
Подробиці розбірок росіян
Саме Бородін написав звернення, читай донос, на ім'я голови російської прокуратури. Високопосадовець закликав детально провести слідство щодо Козловського, який нібито переїхав до США, а в Росію приїжджає заради заробітку.
Тим часом 37-річний актор зізнався, що не виїжджав із Росії та не критикував її, як пишуть хейтери. Однак голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін упевнений — Данило Козловський бреше і проживає зараз в Америці.
Мовчати актор не став та подав до суду на пропагандиста. Позов розглядатиме Пресненський суд Москви. Подробиці справи поки що невідомі.
"Пан Бородін стверджує, що я втратив гроші в США і приїхав на заробітки до Росії. Дуже приємно, що він так уважно стежить за моїми доходами. Сподіваюся, не менш уважно, ніж за своїми. Так от ніяких доходів, крім російських, я не маю. Про це пан Бородін може дізнатися, написавши на мене чергову скаргу до податкової служби. Варто також сповістити В.М. Бородіна, що я до того ж часто беру участь у благодійних спектаклях. Це означає, що всі кошти, зароблені від вистави, йдуть у фонд на лікування конкретних дітей, з цих уявлень неможливо заробити. А щодо моєї регулярної роботи в театрі, зарплата в державному репертуарному театрі, боюся, ледве в змозі покрити витрати на квитки та готель, бо в Пітері я не живу, і це мої прямі витрати", — заявив Козловський.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість Софії Ротару в Криму та Москві. Також ми розповідали, що жителі росії закликають владу заборонити концерти репера Баста.