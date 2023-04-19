Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Разборки россиян: известный актер подал в суд против чиновника из-за осуждения войны arrow

Разборки россиян: известный актер подал в суд против чиновника из-за осуждения войны

19 апреля 2023 15:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Разборки россиян: известный актер подал в суд против чиновника из-за осуждения войны
Российский актер Даниил Козловский и глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне под следствием российской прокуратуры оказался один из известнейших местных актеров Даниил Козловский. Он публично осудил проведение так называемой "спецоперации" (так в стране-террористе до сих пор называют кровавую войну в Украине, которую развязала РФ).

Теперь актер подал в суд на главу федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, пишут росСМИ.

Читайте также:

Подробности разборок россиян

Именно Бородин написал обращение, читай донос, на имя главы российской прокуратуры. Высокопоставленный чиновник призвал детально провести следствие по Козловскому, который якобы переехал в США, а в Россию приезжает ради заработка.

Тем временем 37-летний актер признался, что не уезжал из России и не критиковал ее, как пишут хейтеры. Однако глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен — Даниил Козловский лжет и проживает сейчас в Америке.

Молчать актер не стал и подал в суд на пропагандиста. Иск будет рассматриваться Пресненским судом Москвы. Подробности дела пока неизвестны.

Зафиксированный иск Данилы Козловского против Виталия Бородина. Скриншот: росСМИ.

"Господин Бородин утверждает, что я потерял деньги в США и приехал на заработки в Россию. Очень приятно, что он так внимательно следит за моими доходами. Надеюсь, не менее внимательно, чем за своими. Так вот никаких доходов, кроме российских, я не имею. Об этом господин Бородин может узнать, написав на меня очередную жалобу в налоговую службу, стоит также известить В. Н. Бородина, что я к тому же часто участвую в благотворительных спектаклях. Это означает, что все средства, заработанные от спектакля, идут в фонд для лечения конкретных детей, из этих представлений невозможно заработать. А что касается моей регулярной работы в театре, зарплата в государственном репертуарном театре, боюсь, едва в состоянии покрыть расходы на билеты и гостиницу, потому что в Питере я не живу, и это мои прямые расходы", — заявил Козловский.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты планируют конфисковать недвижимость Софии Ротару в Крыму и Москве. Также мы рассказывали, что жители России призывают власти запретить концерты рэпера Баста.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB