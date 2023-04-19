Разборки россиян: известный актер подал в суд против чиновника из-за осуждения войны

Российский актер Даниил Козловский и глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Фото: коллаж Новини.LIVE

Накануне под следствием российской прокуратуры оказался один из известнейших местных актеров Даниил Козловский. Он публично осудил проведение так называемой "спецоперации" (так в стране-террористе до сих пор называют кровавую войну в Украине, которую развязала РФ).

Теперь актер подал в суд на главу федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, пишут росСМИ.

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Именно Бородин написал обращение, читай донос, на имя главы российской прокуратуры. Высокопоставленный чиновник призвал детально провести следствие по Козловскому, который якобы переехал в США, а в Россию приезжает ради заработка.

Тем временем 37-летний актер признался, что не уезжал из России и не критиковал ее, как пишут хейтеры. Однако глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен — Даниил Козловский лжет и проживает сейчас в Америке.

Молчать актер не стал и подал в суд на пропагандиста. Иск будет рассматриваться Пресненским судом Москвы. Подробности дела пока неизвестны.

Зафиксированный иск Данилы Козловского против Виталия Бородина. Скриншот: росСМИ.

"Господин Бородин утверждает, что я потерял деньги в США и приехал на заработки в Россию. Очень приятно, что он так внимательно следит за моими доходами. Надеюсь, не менее внимательно, чем за своими. Так вот никаких доходов, кроме российских, я не имею. Об этом господин Бородин может узнать, написав на меня очередную жалобу в налоговую службу, стоит также известить В. Н. Бородина, что я к тому же часто участвую в благотворительных спектаклях. Это означает, что все средства, заработанные от спектакля, идут в фонд для лечения конкретных детей, из этих представлений невозможно заработать. А что касается моей регулярной работы в театре, зарплата в государственном репертуарном театре, боюсь, едва в состоянии покрыть расходы на билеты и гостиницу, потому что в Питере я не живу, и это мои прямые расходы", — заявил Козловский.

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