Растрогало до слез: жена Тимура Мирошниченко восхищала нежной фотосессией сыновей

Жена Тимура Мирошниченко, Инна с приемным сыном Марселем. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена шоумена Тимура Мирошниченко, Инна, рассказала, как ее старший сын Марко встретил своего брата Марселя. Мальчики имеют разный характер, но обожают проводить время друг с другом.

Об этом Инна Мирошниченко рассказала в Instagram.

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По словам жены Тимура Мирошниченко, Марко очень хотел братика. Но когда родители привели в дом нового члена семьи, Марко понадобилось время на адаптацию.

Сын Тимура Мирошниченко Марко с братиком Марселем. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Сын Тимура Мирошниченко Марко с братиком Марселем. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Сын Тимура Мирошниченко Марко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Сын Тимура Мирошниченко Марсель. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"В воображении Марко брат — это мальчик, который играет с ним. Желательно не плачет, не забирает его вещи, ну и в целом никак не нарушает его границ. Но появился Марсель. К игрушкам безразличен. К играм тоже. В целом тоже равнодушен. Только время от времени ему нужна мама.Та самая, которая нужна и Марко. Первые дни Марко был напряжен. Поэтому я была рядом с ним. Чтобы показать, что Марсель не крадет его время. Для Марселя и крошка внимания — это целая вселенная. А для Марко все, что меньше, чем было, — это трагедия. Но она очень быстро привыкла", — рассказала Инна Мирошниченко.

Женщина делится, что сейчас братья не разлей вода, а Марко даже знает, как утешить младшего.

"Говорит, как любит, обнимает брата (он сопротивляется, но Марко это не смущает). А на днях из садика написали, что когда спросили Марко, кому бы он подарил шарики радости, он ответил "маленькому братику Марселю". Это растрогало меня до слез! Когда Марсель плачет, Марко приносит ему свои любимые игрушки", — говорит Инна Мирошниченко.

Женщина убеждена, что ее семья должна была пройти этот путь, чтобы стать еще счастливее.

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