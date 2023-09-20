Разогнала всех друзей: что вывело из себя жену Канье Веста

Репер Канье Уест с женой. Фото: instagram.com/lofficielbrasil/

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори обвинила обеспокоенных друзей в "ревности" к ее новой славе, когда они начали расспрашивать о ее об отношениях с супругом. Друзья убеждены, что рэпер манипулирует Бьянкой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Близкие Бьянки думают, что ее муж хочет сделать из нее очередную версию своей бывшей жены Ким Кардашьян. Пара демонстрирует странное поведение, вызывая скандал за скандалом.

Обеспокоенные друзья отчаянно пытались связаться с Бьянкой лишь для того, чтобы сказать, что они обеспокоены тем, что происходит.

"Несколько ее друзей наконец-то смогли связаться с ней, но она не была заинтересована в разговоре. Она разогнала всех и сказала одной из своих бывших подруг: "Отвали!", когда та пытались спросить, все ли с ней в порядке. Она говорит, что ее друзья просто завидуют ее звездности. Бьянка теперь знает, как попасть в заголовки, и ей нравится быть музой Канье, потому что это дает ей то, чего она всегда хотела — славу", — говорит источник из окружения Бьянки.

Бьянку, которую наняли руководителем отдела архитектуры для бренда Yeezy, впервые встретили со скандальным рэпером в январе 2023 года — спустя всего несколько месяцев после завершения его развода с бывшей женой Ким.

Во время брака с Ким Канье часто называл ее своей "музой" и сильно повлиял на ее выбор стиля. Друзья считают, что он делает то же самое с Бьянкой.

"Каждый день они с Канье придумывают способы сделать ее вид более непристойным и откровенным, чем накануне. Ей промыли мозги так же, как он промыл мозги своим последователям церкви, тем, кто работал на академию Донда, тем, кто работал на Yeezy, и особенно Ким", — убеждены друзья Бьянки.

Слухи о том, что Канье и Бьянка вместе, впервые появились в декабре, когда музыкант выпустил песню под названием "Censori Overload". В то время сходство Бьянки с Ким удивляло, включая поразительное сходство их лиц и фигур. Однако вскоре после того, как пара поженилась, Бьянка отрезала свои длинные каштановые волосы и покрасилась в блондинку. Ее выбор одежды становился все более откровенным, словно, отвечая модным предпочтениям Канье.

Модный выбор Бьянки и публичное поведение пары вызвали проблемы с итальянцами во время их недавнего визита.

Ранее Ким Кардашьян заявила, что ей стыдно за откровенные фото новой жены Канье Уэста.