Розкіш та творіння українських дизайнерів: Бейонсе завершила своє грандіозне турне

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе офіційно завершила свій рекордний тур в Канзас-Сіті. 42-річна хітмейкерка дала останній стадіонний концерт в рамках Renaissance Tour.

Новини.LIVE згадує найяскравіші образи турне.

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Бейонсе розпочала свій міжнародний тур 10 травня у Швеції, і, за оцінками Variety, турне зібрало колосальні 560 мільйонів доларів від продажу квитків. За даними The New York Times, Бейонсе заробила близько "4,5 мільярдів доларів для американської економіки". Видання повідомило, що це стільки ж, скільки для Пекіна дала Олімпіада 2008 року. Світовий тур суперзірки Renaissance World Tour налічував 56 концертів і завершився 1 жовтня в Канзас-Сіті.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка приділила чималу часу підготовці до туру, особливо коли справа стосувалася костюмів. Сукні від видатних світових брендів, капелюхи від Багінського та вбрання, яке створила співачка особисто, вразили її фанатів. Розкішні блискітки та рідкісні матеріали підкреслили красу артистки.

Наприклад, у Німеччині зірка вразила фанатів виходом у вініловій мінісукні. Під час свого туру Renaissance у Нешвілі Бейонсе вийшла на сцену у рожевому боді та такого ж кольору взутті. Сукня-трансформер українського бренду FROLOV стала родзинкою яскравого шоу артистки.

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Раніше Бейонсе підкреслила апетитні форми вініловою сукнею на сцені грандіозного турне.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у панчохах стала зіркою показу відвертої колекції Dolce & Gabbana.