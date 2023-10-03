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Роскошь и создание украинских дизайнеров: Бейонсе завершила свое грандиозное турне

3 октября 2023 13:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Роскошь и создание украинских дизайнеров: Бейонсе завершила свое грандиозное турне
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бейонсе официально завершила свой рекордный тур в Канзас-Сити. 42-летняя хитмейкер дала последний стадионный концерт в рамках Renaissance Tour.

Новини.LIVE вспоминает самые яркие образы турне.

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Бейонсе начала свой международный тур 10 мая в Швеции и, по оценкам Variety, турне собрало колоссальные 560 миллионов долларов от продажи билетов. По данным The New York Times, Бейонсе заработала около "4,5 миллиарда долларов для американской экономики". Издание сообщило, что это столько, сколько для Пекина дала Олимпиада 2008 года. Мировой тур суперзвезды Renaissance World Tour насчитывал 56 концертов и завершился 1 октября в Канзас-Сити.

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Певица уделила немало времени подготовке к туру, особенно когда дело касалось костюмов. Платья от выдающихся мировых брендов, шляпы от Багинского и наряды, которые создала певица лично, поразили ее фанатов. Роскошные блестки и редкие материалы подчеркнули красоту артистки.

Например, в Германии звезда поразила фанатов выходом в виниловом мини-платье. Во время своего тура Renaissance в Нэшвили Бейонсе вышла на сцену в розовом боди и такого же цвета обуви. Платье-трансформер украинского бренда FROLOV стало изюминкой яркого шоу артистки.

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

 

Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/
Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Ранее Бейонсе подчеркнула аппетитные формы виниловым платьем на сцене грандиозного турне.

Напомним, Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana.

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