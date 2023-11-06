Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Супермодель Гайді Клум приголомшила виходом у відвертій сукні українського бренду arrow

Супермодель Гайді Клум приголомшила виходом у відвертій сукні українського бренду

6 листопада 2023 13:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Супермодель Гайді Клум приголомшила виходом у відвертій сукні українського бренду
Супермодель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супермодель Гайді Клум з'явилася на 12-му щорічному LACMA Art+Film Gala у сукні від українського бренду Lever Couture. Зірка вразила відвертим виходом, доповнивши образ яскравим макіяжем.

Відео з вечірки красуня опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також:

Модель вдягнула білу сукню з пір'я, яка підкреслила її струнку фігуру. По боках сукні були великі вирізи, які демонстрували її стегна.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

"Немає меж та обмежень. Все можливо", саме такому слогану залишаться вірним український бренд модельєрки Лесі Верлінг’єрі. Lever Couture пропонує клієнтам вечірній одяг. На сайті бренду говориться, що його завдання, перетворити жінку на щось особливе. Сукні підкреслюють природну красу жіночого тіла, індивідуальність і справжній дух кожної, хто одягається в екстравагантний одяг від кутюр.

"Рух, амбіції та нескінченний пошук незвичайного. Найважливіші ключові слова в роботі Lever Couture", — говориться на сторінці бренду.

В одинадцять років Леся почала шити свої перші предмети одягу з матеріалів, які їй подарувала бабуся. Її перша подіумна колекція в 2011 році отримала високу оцінку критиків. Леді Гага замовила пару суконь для її сценічного шоу. Відтоді Lessja створювала вбрання для різних відомих суперзірок, таких як Ріта Ора, Джіджі Хадід, Пелтроу, Кеті Перрі, Єва Лонгорія, Брітні Спірс і Демі Ловато. Її твори регулярно можна побачити на червоних доріжках по всій планеті, а також в таких відомих світових журналах, як Vogue, Elle, Harper´s Bazaar, Madame, Interview, L`Officiel та багатьох інших.

Нагадаємо, супермодель Гайді Клум розсекретила свою вагу. 

Раніше донька супермоделі Гайді Клум приголомшила ідеальною фігурою на італійському курорті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі