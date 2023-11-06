Супермодель Гайді Клум приголомшила виходом у відвертій сукні українського бренду

Супермодель Гайді Клум. Фото: instagram.com/heidiklum/

Супермодель Гайді Клум з'явилася на 12-му щорічному LACMA Art+Film Gala у сукні від українського бренду Lever Couture. Зірка вразила відвертим виходом, доповнивши образ яскравим макіяжем.

Відео з вечірки красуня опублікувала у своєму Instagram.

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"Немає меж та обмежень. Все можливо", саме такому слогану залишаться вірним український бренд модельєрки Лесі Верлінг’єрі. Lever Couture пропонує клієнтам вечірній одяг. На сайті бренду говориться, що його завдання, перетворити жінку на щось особливе. Сукні підкреслюють природну красу жіночого тіла, індивідуальність і справжній дух кожної, хто одягається в екстравагантний одяг від кутюр.

"Рух, амбіції та нескінченний пошук незвичайного. Найважливіші ключові слова в роботі Lever Couture", — говориться на сторінці бренду.

В одинадцять років Леся почала шити свої перші предмети одягу з матеріалів, які їй подарувала бабуся. Її перша подіумна колекція в 2011 році отримала високу оцінку критиків. Леді Гага замовила пару суконь для її сценічного шоу. Відтоді Lessja створювала вбрання для різних відомих суперзірок, таких як Ріта Ора, Джіджі Хадід, Пелтроу, Кеті Перрі, Єва Лонгорія, Брітні Спірс і Демі Ловато. Її твори регулярно можна побачити на червоних доріжках по всій планеті, а також в таких відомих світових журналах, як Vogue, Elle, Harper´s Bazaar, Madame, Interview, L`Officiel та багатьох інших.

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