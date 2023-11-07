Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Роскошная Эшли Грэм в золотом платье украсила обложку VOGUE arrow

Роскошная Эшли Грэм в золотом платье украсила обложку VOGUE

7 ноября 2023 11:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Роскошная Эшли Грэм в золотом платье украсила обложку VOGUE
Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Эшли Грэм снялась в новой откровенной фотосессии. Звезда позировала в прозрачных платьях на страницах культового глянца.

Об этом пишет VOGUE.

Читайте также:

Эшли Грэм в откровенной фотосессии

Это первая обложка для бразильского VOGUE. Для фотосессии Эшли летала в Сан-Пауло. На фото красавица позирует в прозрачных золотых платьях, а на некоторых снимках изображена топлесс.

 

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE
Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

 

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE
Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

 

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE
Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

 

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE
Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

 

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE
Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue Brasil (@voguebrasil)

Грэм недавно рассказала о том, как ее стыдили за формы, когда она начала работать моделью в подростковом возрасте.

"Один из первых фотографов, с которыми я работала, сказал моей матери: "Если бы Эшли похудела и изменила размер с 12 на 6, она могла бы работать все время". Мне тогда было 12 лет", — поделилась звезда.

Эшли заявила, что ее всегда устраивали ее размеры, особенно в молодые годы.

Эшли Грэм активно поддерживает бодипозитив. Звезда много занимается спортом, о чем свидетельствуют ее фотографии в соцсети. Иногда Эшли позволяет себе и калорийный ужин. Так, модель показала, как ужинает пастой после красной дорожки на Каннском кинофестивале.

Грэм начала модельную карьеру в 12 лет. Сегодня в портфолио Эшли фотосессии для Vogue, Elle, Glamour и Harper's Bazaar. В 2016 году она украсила обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue в качестве первой модели plus-size.

Напомним, супермодель Хайди Клум ошеломила выходом в откровенном платье украинского бренда.

Ранее Мэрайя Керри снялась в праздничной кампании Victoria's Secret's.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме