Роскошная Эшли Грэм в золотом платье украсила обложку VOGUE

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

Модель Эшли Грэм снялась в новой откровенной фотосессии. Звезда позировала в прозрачных платьях на страницах культового глянца.

Об этом пишет VOGUE.

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Это первая обложка для бразильского VOGUE. Для фотосессии Эшли летала в Сан-Пауло. На фото красавица позирует в прозрачных золотых платьях, а на некоторых снимках изображена топлесс.

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

Модель Эшли Грэм. Фото: VOGUE

Грэм недавно рассказала о том, как ее стыдили за формы, когда она начала работать моделью в подростковом возрасте.

"Один из первых фотографов, с которыми я работала, сказал моей матери: "Если бы Эшли похудела и изменила размер с 12 на 6, она могла бы работать все время". Мне тогда было 12 лет", — поделилась звезда.

Эшли заявила, что ее всегда устраивали ее размеры, особенно в молодые годы.

Эшли Грэм активно поддерживает бодипозитив. Звезда много занимается спортом, о чем свидетельствуют ее фотографии в соцсети. Иногда Эшли позволяет себе и калорийный ужин. Так, модель показала, как ужинает пастой после красной дорожки на Каннском кинофестивале.

Грэм начала модельную карьеру в 12 лет. Сегодня в портфолио Эшли фотосессии для Vogue, Elle, Glamour и Harper's Bazaar. В 2016 году она украсила обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue в качестве первой модели plus-size.

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