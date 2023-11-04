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Мерайя Керрі знялась у святковій кампанії Victoria's Secret's

4 листопада 2023 14:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мерайя Керрі знялась у святковій кампанії Victoria's Secret's
Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/victoriassecret/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Мерайя Кері продемонструвала неймовірну підтягнуту фігуру, позуючи для яскравої кампанії Victoria's Secret's Holiday 2023. На знімках 54-річна зірка позує у білизні в компанії цуциків.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка для рекламної кампанії примярла яскраво-червоній сукні, та поєднала їх з туфлями на високих підборах в тон. Доповнила образ біла хутряна горжетка. На одному з фото вона зображена з двома своїми джек-рассел-тер’єрами.

 

Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/victoriassecret/
Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/victoriassecret/

 

Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/victoriassecret/
Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/victoriassecret/

 

Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/victoriassecret/
Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/victoriassecret/

 

 

Кері нещодавно зіткнулася із судовим позовом щодо її хіта 1994 року All I Want For Christmas Is You. Виконавець Вінс Венс, народжений як Енді Стоун, заявив, що Кері порушила авторські права на його пісню, яка вийшла в 1989 році.

Керрі поки що публічно не відповіла на претензії Стоун щодо її імовірного плагіату.

Нагадаємо, Шарліз Терон в осінніх образах знялась для гламурного глянцю.

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