Мерайя Керрі знялась у святковій кампанії Victoria's Secret's

Співачка Мерайя Керрі. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Співачка Мерайя Кері продемонструвала неймовірну підтягнуту фігуру, позуючи для яскравої кампанії Victoria's Secret's Holiday 2023. На знімках 54-річна зірка позує у білизні в компанії цуциків.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Мерайя Керрі відкрила святковий сезон

Співачка для рекламної кампанії примярла яскраво-червоній сукні, та поєднала їх з туфлями на високих підборах в тон. Доповнила образ біла хутряна горжетка. На одному з фото вона зображена з двома своїми джек-рассел-тер’єрами.

Кері нещодавно зіткнулася із судовим позовом щодо її хіта 1994 року All I Want For Christmas Is You. Виконавець Вінс Венс, народжений як Енді Стоун, заявив, що Кері порушила авторські права на його пісню, яка вийшла в 1989 році.

Керрі поки що публічно не відповіла на претензії Стоун щодо її імовірного плагіату.

