Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Роскошная Хэлли Берри поразила эффектным появлением на модном мероприятии arrow

Роскошная Хэлли Берри поразила эффектным появлением на модном мероприятии

12 сентября 2023 16:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Роскошная Хелли Берри поразила эффектным появлением на модном мероприятии
Актриса Хэлли Берри. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Хэлли Берри была замечена на звездном показе Michael Kors. Весенняя коллекция 2024 года была презентована в парке Домино в Бруклине, Нью-Йорк.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Яркое появление

Актриса позировала перед фотографами в черном наряде с эффектным декольте и разрезами. Звезда "Женщины-кошки" также примеряла широкий блестящий пояс, сапоги выше колена и серебряные браслеты-манжеты, которые сделали ее похожей на Чудо-женщину.

 

Хэлли Берри с любимым Ван Хантом. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

 

Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

57-летняя обладательница Оскара излучала уверенность в компании любимого, 53-летнего музыканта Ван Ханта, одетого в не менее стильный костюм от Kors. Хант — американский певец, автор песен, мультиинструменталист и продюсер. Он выпустил дебютный альбом Van Hunt в 2004 году и следующий альбом On the Jungle Floor в 2006 году.

Хэлли Мария Берри начала свою карьеру модели и участвовала в нескольких конкурсах красоты, заняв второе место на конкурсе "Мисс США" и заняв шестое место на "Мисс Мира 1986".

Крупнейшими ее фильмами являются "Бал монстров" (принесший ей "Оскар"), "Женщина-кошка", "Луна" и "Рыба-меч". Она также была девушкой Бонда вместе с Пирсом Броснаном в 2002 году.

Напомним, Хэлли Берри выиграла десятилетнюю битву за алименты.

Ранее Эмили Ратаковски сменила имидж.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз