Роскошная Хелли Берри поразила эффектным появлением на модном мероприятии

Роскошная Хэлли Берри поразила эффектным появлением на модном мероприятии
Актриса Хэлли Берри была замечена на звездном показе Michael Kors. Весенняя коллекция 2024 года была презентована в парке Домино в Бруклине, Нью-Йорк.
Об этом пишет Daily Mail.
Яркое появление
Актриса позировала перед фотографами в черном наряде с эффектным декольте и разрезами. Звезда "Женщины-кошки" также примеряла широкий блестящий пояс, сапоги выше колена и серебряные браслеты-манжеты, которые сделали ее похожей на Чудо-женщину.
57-летняя обладательница Оскара излучала уверенность в компании любимого, 53-летнего музыканта Ван Ханта, одетого в не менее стильный костюм от Kors. Хант — американский певец, автор песен, мультиинструменталист и продюсер. Он выпустил дебютный альбом Van Hunt в 2004 году и следующий альбом On the Jungle Floor в 2006 году.
Хэлли Мария Берри начала свою карьеру модели и участвовала в нескольких конкурсах красоты, заняв второе место на конкурсе "Мисс США" и заняв шестое место на "Мисс Мира 1986".
Крупнейшими ее фильмами являются "Бал монстров" (принесший ей "Оскар"), "Женщина-кошка", "Луна" и "Рыба-меч". Она также была девушкой Бонда вместе с Пирсом Броснаном в 2002 году.
Напомним, Хэлли Берри выиграла десятилетнюю битву за алименты.
Ранее Эмили Ратаковски сменила имидж.