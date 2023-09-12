Роскошная Хелли Берри поразила эффектным появлением на модном мероприятии

Актриса Хэлли Берри. Фото: Reuters

Актриса Хэлли Берри была замечена на звездном показе Michael Kors. Весенняя коллекция 2024 года была презентована в парке Домино в Бруклине, Нью-Йорк.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса позировала перед фотографами в черном наряде с эффектным декольте и разрезами. Звезда "Женщины-кошки" также примеряла широкий блестящий пояс, сапоги выше колена и серебряные браслеты-манжеты, которые сделали ее похожей на Чудо-женщину.

Хэлли Берри с любимым Ван Хантом. Фото: instagram.com/halleberry/

Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

57-летняя обладательница Оскара излучала уверенность в компании любимого, 53-летнего музыканта Ван Ханта, одетого в не менее стильный костюм от Kors. Хант — американский певец, автор песен, мультиинструменталист и продюсер. Он выпустил дебютный альбом Van Hunt в 2004 году и следующий альбом On the Jungle Floor в 2006 году.

Хэлли Мария Берри начала свою карьеру модели и участвовала в нескольких конкурсах красоты, заняв второе место на конкурсе "Мисс США" и заняв шестое место на "Мисс Мира 1986".

Крупнейшими ее фильмами являются "Бал монстров" (принесший ей "Оскар"), "Женщина-кошка", "Луна" и "Рыба-меч". Она также была девушкой Бонда вместе с Пирсом Броснаном в 2002 году.

Напомним, Хэлли Берри выиграла десятилетнюю битву за алименты.

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