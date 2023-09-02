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Роскошная Карла Бруни ослепила гламурным выходом на Венецианском кинофестивале

2 сентября 2023 18:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Роскошная Карла Бруни ослепила гламурным выходом на Венецианском кинофестивале
Модель Карла Бруни. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Карла Бруни посетила премьеру нового фильма "Татами" на Венецианском международном кинофестивале. Звезда поразила гламурным появлением на красной дорожке.

Об этом пишет Daily Mail.

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55-летняя певица и модель Карла Бруни выглядела невероятно в черном платье с высоким разрезом, подчеркивающим ее стройную фигуру и длинные ноги. Смелое декольте и серебряная брошь сделали образ более гламурным. Дополнила наряд парой черных туфель на каблуке и солнцезащитными очками.

 

Модель Карла Бруни с мужем Николя Саркози. Фото: Reuters

 

Модель Карла Бруни. Фото: Reuters

 

Модель Карла Бруни. Фото: Reuters

 

Модель Карла Бруни. Фото: Reuters

 

Модель Карла Бруни. Фото: Reuters

Модель посетила фестиваль с мужем, бывшим президентом Франции Николя Саркози.

Венецианский кинофестиваль 2023 года в этом году более сдержан, так как в Голливуде продолжается забастовка.

Действие фильма "Татами" разворачивается на чемпионате мира по дзюдо, где иранской спортсменке Лейли приказано проиграть очередной сопернице, чтобы не встретиться на татами с израильтянкой. Лейла сталкивается со сложным выбором: подчиниться режиму или продолжить борьбу за золото, тем самым рискнув не только собой, но и семьей.

Ранее "девушка Бонда" устроила фотосессию в море на открытии Венецианского кинофестиваля.

Напомним, в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль: фото.

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