Роскошная Карла Бруни ослепила гламурным выходом на Венецианском кинофестивале
Модель Карла Бруни посетила премьеру нового фильма "Татами" на Венецианском международном кинофестивале. Звезда поразила гламурным появлением на красной дорожке.
Об этом пишет Daily Mail.
Яркий образ звездной модели
55-летняя певица и модель Карла Бруни выглядела невероятно в черном платье с высоким разрезом, подчеркивающим ее стройную фигуру и длинные ноги. Смелое декольте и серебряная брошь сделали образ более гламурным. Дополнила наряд парой черных туфель на каблуке и солнцезащитными очками.
Модель посетила фестиваль с мужем, бывшим президентом Франции Николя Саркози.
Венецианский кинофестиваль 2023 года в этом году более сдержан, так как в Голливуде продолжается забастовка.
Действие фильма "Татами" разворачивается на чемпионате мира по дзюдо, где иранской спортсменке Лейли приказано проиграть очередной сопернице, чтобы не встретиться на татами с израильтянкой. Лейла сталкивается со сложным выбором: подчиниться режиму или продолжить борьбу за золото, тем самым рискнув не только собой, но и семьей.
Ранее "девушка Бонда" устроила фотосессию в море на открытии Венецианского кинофестиваля.
Напомним, в Италии стартовал Венецианский кинофестиваль: фото.