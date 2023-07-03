Наоми Кэмпбелл примерила соблазнительные образы в стильной фотосессии

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в стильной фотосессии. Звезда примеряла оригинальные вещи из новой коллекции модного бренда.

Об этом говорится в Instagram марки Maison Margiela.

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Наоми Кэмпбелл, которая недавно во второй раз ставшая мамой, приняла участие в промокампании новой коллекции бренда Maison Margiela. 53-летняя звезда примеряла роскошные наряды, которые выгодно подчеркивали ее модельные формы.

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: instagram.com/maisonmargiela/

Фотосессия — прекрасный пример того, как звезда совмещает личную и профессиональную жизнь. Лишь несколько дней назад стало известно, что Кэмпбелл во второй раз стала мамой. Сына, как и дочь, модели родила суррогатная мама. Наоми усердно скрывает личную жизнь, но радостную новость рассказала в своих социальных сетях. Старшая дочка модели родилась в 2021 году. До сих пор неизвестно, кто биологический отец девочки.

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