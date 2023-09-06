Роскошная невеста Роналду стала украшением Венецианского кинофестиваля

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригез. Фото: Reuters

Джорджина Родригез поразила роскошным образом на светском мероприятии. Звезда вышла на красную дорожку 80-го Венецианского международного кинофестиваля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Невеста 29-летнего Криштиану Роналду выглядела невероятно в длинном красном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Свой элегантный образ она дополнила белыми перчатками и эффектным серебряным колье.

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригез. Фото: Reuters

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригез. Фото: Reuters

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригез. Фото: Reuters

Ранее Джорджина выгуляла не менее эффектное мини-платье. Инфлюенсер поделилась фото в социальной сети. Также не упустила возможности красавица похвастаться вкусностями, которыми полакомилась в Венеции.

Джорджина Родригез уже много лет находится в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. У Джорджины от Криштиану двое детей — пятилетняя Алана Мартина и 13-месячная Белла, которые родились в апреле прошлого года.

Ранее подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез снялась для обложки Harper's Bazaar Saudi Arabia.

Напомним, невеста Роналду Джорджина Родригез вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах в золотом платье.