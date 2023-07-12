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Розкішна Ніколь Кідман оголила плечі на прем'єрі шпигунського серіалу

12 липня 2023 16:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Розкішна Ніколь Кідман оголила плечі на прем'єрі шпигунського серіалу
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Ніколь Кідман завітала на прем’єру нового серіалу "Спецназ: Левиця". Красуня вийшла на червону доріжку в Лондоні.

Про це пише Daily Mail.

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56-річна актриса для вечора обрала чорну довгу сукню від Saint Laurent з відкритими плечима та зі шлейфом. Образ доповнила високими сітчастими рукавичками.

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Кідман давно є великою прихильницею спорту, тож, щоб впевнено позувати перед фотографами, зірка чимало тренується. Красуня займається йогою та бігає.

"Різноманіття — це краще, що працює для мене. Я намагаюся поєднувати спорт, йогу пробіжки і просто прогулянки з родиною", — розповіла Кідман.

За словами зірки, вона не дотримується дієти, а веде здоровий спосіб життя 80/20. Де 80 — це здорове харчування, 20 — не завжди корисні смаколики. Кідман розповіла, що обожнює рибу та лобстерів. У 2018 році акторка поділилася, що може їсти все що завгодно, навіть живих жуків та стрибунців.

Новий серіал розповідає про реально існуючий жіночий підрозділ ЦРУ "Левиця". Його учасниці входять в терористичну організацію та намагаються зруйнувати її зсередини.

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина порадувала підписників новим спокусливим відео. Зірка постала в елегантному образі "фам-фаталь".

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