Розкішна Ніколь Кідман оголила плечі на прем'єрі шпигунського серіалу

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Актриса Ніколь Кідман завітала на прем’єру нового серіалу "Спецназ: Левиця". Красуня вийшла на червону доріжку в Лондоні.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Голлівудська діва

56-річна актриса для вечора обрала чорну довгу сукню від Saint Laurent з відкритими плечима та зі шлейфом. Образ доповнила високими сітчастими рукавичками.

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Кідман давно є великою прихильницею спорту, тож, щоб впевнено позувати перед фотографами, зірка чимало тренується. Красуня займається йогою та бігає.

"Різноманіття — це краще, що працює для мене. Я намагаюся поєднувати спорт, йогу пробіжки і просто прогулянки з родиною", — розповіла Кідман.

За словами зірки, вона не дотримується дієти, а веде здоровий спосіб життя 80/20. Де 80 — це здорове харчування, 20 — не завжди корисні смаколики. Кідман розповіла, що обожнює рибу та лобстерів. У 2018 році акторка поділилася, що може їсти все що завгодно, навіть живих жуків та стрибунців.

Новий серіал розповідає про реально існуючий жіночий підрозділ ЦРУ "Левиця". Його учасниці входять в терористичну організацію та намагаються зруйнувати її зсередини.

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина порадувала підписників новим спокусливим відео. Зірка постала в елегантному образі "фам-фаталь".

Раніше колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, Наталія Єгорова, вразила модним виходом. Жінка завітала на Тиждень моди у Берліні.