Роскошная Николь Кидман обнажила плечи на премьере шпионского сериала

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

Актриса Николь Кидман посетила премьеру нового сериала "Спецназ: Львица". Красавица вышла на красную дорожку в Лондоне.

Об этом пишет Daily Mail.

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56-летняя актриса для вечера выбрала черное длинное платье от Saint Laurent с открытыми плечами и шлейфом. Образ дополнила высокими сетчатыми перчатками.

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

Кидман давно является большой поклонницей спорта, поэтому, чтобы уверенно позировать перед фотографами, звезда немало тренируется. Красавица занимается йогой и бегает.

"Разнообразие — это лучшее, что работает для меня. Я пытаюсь совмещать спорт, йогу пробежки и просто прогулки с семьей", — рассказала Кидман.

По словам звезды, она не соблюдает диету, а ведет здоровый образ жизни 80/20. Где 80 – это здоровое питание, 20 – не всегда полезные вкусности. Кидман рассказала, что обожает рыбу и лобстеров. В 2018 году актриса поведала, что может есть все вподряд, даже живых жуков и кузнечиков.

Новый сериал рассказывает о реально существующем женском подразделении ЦРУ "Львица". Его участницы входят в террористическую организацию и пытаются разрушить ее изнутри.

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