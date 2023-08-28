Роскошная Сальма Хайек в ярком купальнике отдохнула у океана

Актриса Сальма Гайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек отправилась на отдых на океанское побережье. Звезда не упустила возможности показать подписчикам свой яркий образ.

Фото Хайек опубликовала в своем Instagram.

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Актриса на пляже нарядилась в яркий бирюзовый купальник. 56-летняя звезда показала подтянутое тело и пышный бюст, позируя в голубой воде.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Время от времени ваши волосы решают "сотрудничать", когда вы этого меньше всего ожидаете или когда вам это меньше всего нужно", — прокомментировала актриса.

Звезда часто делится с фолловёрами откровенными фото. По ее словам, именно они набирают больше всего лайков.

Сальма сказала, что не прибегает к процедурам красоты, таким как ботокс или другие инъекции. Актриса призналась, что разработала собственную медитацию, во время которой она чувствует, как энергия "танцует" по всему ее телу, и способствует улучшению ее внешнего вида.

Напомним, Сальма Хайек поделилась лайфхаком, как скрыть седину.