Сальма Гайєк розповіла, як їй вдається обходитися без ботоксу
Володарка "Оскара" Сальма Гайєк розповіла, що досі не використовувала ін’єкційні препарати заради краси. Зірка говорить, що у неї її своя секретна зброя проти старіння.
Про це пише PageSix.
Рятівна медитація
Актриса розробила власну медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, та сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.
"Ніякого ботокса. Я використовую багато частотних машин, і вони працюють на мені краще, ніж на будь-кому. І просто медитація…іноді, люди кажуть мені, коли я виходжу з кімнати: "Боже мій, тобі на вигляд 20 років", — сказала Гайєк, пояснивши, що вона розробила "дивну" медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.
Зірка сказала, що вона також покладається на радіочастотні та мікрочастотні машини, які налаштовують і підтягують шкіру неінвазійними способами.
"Коли я не медитую деякий час, вгадайте що? Не тільки починає падати обличчя і все починає падати, а й моя грижа міжхребцевого диска, проблема в моїй шиї, проблема в моїх стегнах, моїх щиколотках. Я починаю ламатись", — сказала вона.
Гайєк і раніше виступала проти ботокса.
"Я не вірю в ботокс, тому що ваше обличчя не рухається, і це те, що ви повинні робити до кінця свого життя, щоразу все більше і більше", — розповіла у 2017 році зірка.
Вона приєднується до групи інших зірок, які не підтримують ботокс, зокрема Джулії Робертс і Меріл Стріп.
Нагадаємо, Сальма Гаєк змогла розсмішити фанатів невеличким конфузом, який з нею стався під час зустрічі з друзями.
Раніше акторки серіалу "Рятувальники Малібу" Кармен Електра та Дженні Маккарті знялись у рекламі бренду спіднього марки SKIMS. У відвертій промокампанії бренду раніше позувала зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян, яка є його спізасновницею.