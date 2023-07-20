Сальма Гайєк розповіла, як їй вдається обходитися без ботоксу

Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters

Володарка "Оскара" Сальма Гайєк розповіла, що досі не використовувала ін’єкційні препарати заради краси. Зірка говорить, що у неї її своя секретна зброя проти старіння.

Про це пише PageSix.

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Рятівна медитація

Актриса розробила власну медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, та сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.

"Ніякого ботокса. Я використовую багато частотних машин, і вони працюють на мені краще, ніж на будь-кому. І просто медитація…іноді, люди кажуть мені, коли я виходжу з кімнати: "Боже мій, тобі на вигляд 20 років", — сказала Гайєк, пояснивши, що вона розробила "дивну" медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Зірка сказала, що вона також покладається на радіочастотні та мікрочастотні машини, які налаштовують і підтягують шкіру неінвазійними способами.

"Коли я не медитую деякий час, вгадайте що? Не тільки починає падати обличчя і все починає падати, а й моя грижа міжхребцевого диска, проблема в моїй шиї, проблема в моїх стегнах, моїх щиколотках. Я починаю ламатись", — сказала вона.

Гайєк і раніше виступала проти ботокса.

"Я не вірю в ботокс, тому що ваше обличчя не рухається, і це те, що ви повинні робити до кінця свого життя, щоразу все більше і більше", — розповіла у 2017 році зірка.

Вона приєднується до групи інших зірок, які не підтримують ботокс, зокрема Джулії Робертс і Меріл Стріп.

Нагадаємо, Сальма Гаєк змогла розсмішити фанатів невеличким конфузом, який з нею стався під час зустрічі з друзями.

Раніше акторки серіалу "Рятувальники Малібу" Кармен Електра та Дженні Маккарті знялись у рекламі бренду спіднього марки SKIMS. У відвертій промокампанії бренду раніше позувала зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян, яка є його спізасновницею.