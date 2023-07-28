Сальма Гайєк поділилася лайфхаком, як приховати сивину

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

56-річна актриса Сальма Гайєк часто ділиться із шанувальниками відвертими знімками. І не завжди йдеться про пляжні фото.

Наприклад, у своєму Instagram зірка показала лафхак для жінок, які мають сивину.

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Мудра порада

Сальма відкрито говорить про свій вік і не соромиться сивини. Тим більше коли знає, як вдало приховати сірі пасма. Наприклад, щоб не видати сивину на скронях і біля чола, потрібно просто не піднімати окуляри нагору. Так вони "витягнуть" назовні все волосся.

"От порада, як закрити сивину, не фарбуючи волосся. Зніміть окуляри з голови! Привіт, мудрість", — каже Гайєк.

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса наочно показала, як "працює" її порада. Вона показала фото з окулярами на голові та без них. На фото з окулярами — сивину видно, а без них — ні.

Нагадаємо, акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом. Зірка подякувала фоловерам за їхню підтримку.

Раніше акторки серіалу "Рятувальники Малібу" Кармен Електра та Дженні Маккарті знялись у рекламі бренду спіднього марки SKIMS. У відвертій промокампанії бренду раніше позувала зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян, яка є його співзасновницею.