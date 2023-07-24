Розкішна Сальма Гайєк засвітила пишні форми у яскравому купальнику

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк знає, які фото та відео подобаються її шанувальникам найбільше. Тож чергові звабливі знімки порадували її 25 мільйони фоловерів.

Фото зірка розмістила у своєму Instagram.

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Розваги у басейні

На знімках, якими Гайєк поділилася з підписниками, вона позує у басейні у яскравому купальнику, демонструючи спокусливі принади. На одному зі знімків акторка навіть позує верхи на власному чоловікові, бізнесмену Франсуа Анрі-Піно.

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк з чоловіком Франсуа Анрі-Піно. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Насолоджуся великим благословенням сонця, води та кохання. Вдячна", — говорить Гайєк.

Актриса зізнаался, що розробила власну медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, та сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.

"Ніякого ботокса. Я використовую багато частотних машин, і вони працюють на мені краще, ніж на будь-кому. І просто медитація…іноді, люди кажуть мені, коли я виходжу з кімнати: "Боже мій, тобі на вигляд 20 років", — сказала Гайєк, пояснивши, що вона розробила "дивну" медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.

Гайєк і раніше виступала проти ботокса.

"Я не вірю в ботокс, тому що ваше обличчя не рухається, і це те, що ви повинні робити до кінця свого життя, щоразу все більше і більше", — розповіла у 2017 році зірка.

Вона приєднується до групи інших зірок, які не підтримують ботокс, зокрема Джулії Робертс і Меріл Стріп.

Нагадаємо, акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом. Зірка подякувала фоловерам за їхню підтримку.

Раніше акторки серіалу "Рятувальники Малібу" Кармен Електра та Дженні Маккарті знялись у рекламі бренду спіднього марки SKIMS. У відвертій промокампанії бренду раніше позувала зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян, яка є його спізасновницею.