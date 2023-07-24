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Роскошная Сальма Хайек засветила пышные формы в ярком купальнике

24 июля 2023 10:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Роскошная Сальма Гайек зажгла пышные формы в ярком купальнике
Актриса Сальма Гайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Сальма Хайек знает, какие фото и видео нравятся ее поклонникам больше всего. Так что очередные обольстительные снимки порадовали ее 25 миллионов фолловеров.

Фото звезда разместила в своем Instagram.

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На снимках, которыми Хайек поделилась с подписчиками, она позирует в бассейне в ярком купальнике, демонстрируя соблазнительные прелести. На одном из снимков актриса даже позирует верхом на собственном муже, бизнесмене Франсуа Анри-Пино.

 

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Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Актриса Сальма Хайек с мужем Франсуа Анри-Пино. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Наслаждусь великим благословенным солнцем, водой и любовью. Благодарна", — говорит Хайек.

Актриса призналась, что разработала собственную медитацию, во время которой она чувствует, как энергия "танцует" по всему ее телу, и способствует улучшению ее внешнего вида.

"Никакого ботокса. Я использую много частотных машин, и они работают на мне лучше, чем на любом другом. И просто медитация…иногда, люди говорят мне, когда я выхожу из комнаты: "Боже мой, тебе на вид 20 лет", — сказала Хайек, объяснив, что она разработала "удивительную" медитацию.

Хайек всегда выступала против ботокса.

"Я не верю в ботокс, потому что ваше лицо не двигается, и это то, что вы должны делать до конца своей жизни, все больше и больше", — рассказала в 2017 году звезда.

Она присоединилась к группе других звезд, не поддерживающих ботокс, в частности, Джулии Робертс и Мерил Стрип.

Напомним, актриса Сальма Хайек порадовала поклонников новым откровенным контентом. Звезда поблагодарила фолловеров за их поддержку.

Ранее актрисы сериала "Спасатели Малибу" Кармен Электра и Дженни Маккарти снялись в рекламе бренда нижнего белья марки SKIMS. В откровенной промокампании бренда ранее позировала звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая является его основательницей.

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